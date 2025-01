Skicross, cancellate le qualifiche per la gara-2 di Veysonnaz. La motivazione e quando si recuperano

Cambio di programma in quel di Veysonazz, location svizzera che ospita questo fine settimana la tappa numero cinque del circuito di Coppa del Mondo 2024-2025 di skicross. Le qualificazioni valide per la seconda gara, quella prevista domenica 2 febbraio, sono state cancellate a causa del meteo avverso.

Da quanto si desume consultando le stories dell’account Instagram ufficiale della FIS, nella mattinata il tracciato elvetico è stato contrassegnato da una presenza nebbia leggera. Con il passare delle ore le condizioni sono però peggiorate visibilmente. Dopo una serie di rinvii, i Commissari di gara hanno reputato opportuno annullare la sessione.

Stando a quanto indicato, le qualificazioni dovrebbero svolgersi direttamente domenica prima di gara-2, il cui inizio è programmato alle ore 12:35. L’orario preciso verrà comunicato soltanto nelle prossime ore.

Ricordiamo che nel primo turno, andato in scena ieri, hanno passato il taglio sia Simone Deromedis che Jole Galli, entrambi motivati a ben comportarsi nella gara-1 di domani. L’azzurro in particolare sarà chiamato ad una grande prova per rimanere aggrappato alla lotta per la sfera di cristallo.