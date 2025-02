Skeleton, Qinwei Lin vince l’ultima tappa di Coppa del Mondo. Sfera di cristallo a Weston, titolo europeo a Maier

Ultima tappa per la Coppa del Mondo di skeleton al maschile ricca di verdetti in quel di Lillehammer. In terra norvegese il cinese Qinwei Lin si prende la prima vittoria della carriera nel massimo circuito internazionale, mentre la sfera di cristallo va al britannico Matt Weston che bissa il successo della passata stagione.

Lin ha trovato il miglior tempo nella run iniziale e ha gestito al meglio anche la seconda per chiudere con il crono di 1:42.69 utile per battere l’austriaco Samuel Maier. Gran gioia per il classe 1999, a 12 centesimi di ritardo dalla vetta: quarto podio della carriera, però può esultare per la conquista del titolo continentale.

Terza piazza per l’altro britannico Marcus Wyatt a 13 centesimi, mentre quarto (e sul podio europeo) c’è Axel Jungk. Ottava posizione per Weston che si porta a casa la Coppa.

In casa Italia il migliore è Mattia Gaspari che chiude in rimonta dodicesimo. Poco più dietro, sedicesimo, Giovanni Marchetti. Non era presente invece Amedeo Bagnis a causa di un infortunio che l’ha costretto al forfait.