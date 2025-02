Sei Nazioni Under 20: l’Italia a caccia del bis contro i giovani gallesi

Prende il via il secondo turno del Sei Nazioni Under 20 e l’Italia di Roberto Santamaria affronterà a Treviso i pari età del Galles. Gli azzurrini sono reduci dal convincente 10-22 inflitto alla Scozia a Edimburgo, mentre i britannici hanno subito un pesante ko in Francia, dove sono stati sconfitti 63-19.

Per Todaro e compagni, dunque, la chance concreta di puntare subito al bis e confermarsi tra i top team del torneo. Ma attenzione, perché il Galles è sempre pericoloso, come dimostrato un anno fa, quando gli azzurri si fecero rimontare dallo 0-15 del primo tempo, cedendo 27-15. Servirà, dunque, una prestazione concreta per una squadra che è molto giovane e inesperta, come ha sottolineato anche Santamaria dopo il match con gli scozzesi.

“Abbiamo scelto un primo XV che rispecchia quello sceso in campo a Edimburgo per dare un po’ di continuità al lavoro che stiamo facendo, cambiando qualcosa in panchina perché pensiamo che la partita possa svilupparsi in modo diverso rispetto a quella con la Scozia. Affrontiamo una partita molto dura contro un Galles in cerca di riscatto. Sono una squadra solida in ogni aspetto del gioco: sarà battaglia vera su ogni punto d’incontro, che sa giocare bene in situazioni strategiche: i ragazzi però sono ben consci di questo e si sono preparati al meglio” ha detto il coach presentano la formazione scelta.

ITALIA-GALLES

Italia: 15 Gianmarco Pietramala 14 Jules Ducros 13 Federico Zanandrea 12 Edoardo Todaro 11 Malik Faissal 10 Roberto Fasti 9 Niccolò Beni 8 Giacomo Milano 7 Nelson Casartelli 6 Antony Miranda 5 Enoch Opoku Gyamfi 4 Tommaso Redondi 3 Bruno Vallesi 2 Alessio Caiolo-Serra 1 Sergio Pelliccioli

A disposizione: 16 Giacomo Casiraghi 17 Christian Brasini 18 Nicola Bolognini 19 Mattia Midena 20 Carlo Antonio Bianchi 21 Giulio Sari 22 Pietro Celi 23 Riccardo Ioannucci

Galles: 15 Scott Delnevo 14 Aidan Boshoff 13 Osian Roberts 12 Steffan Emanuel 11 Tom Bowen 10 Harri Wilde 9 Logan Franklin 8 Evan Minto 7 Harry Beddall 6 Deian Gwynne 5 Dan Gemine 4 Kenzie Jenkins 3 Sam Scott 2 Harry Thomas 1 Louie Trevett

A disposizione: 16 Saul Hurley 17 Ioan Emanuel 18 Jac Pritchard 19 Tom Cottle 20 Ryan Jones 21 Sion Davies 22 Harri Ford 23 Elijah Evans