Rugby, senza Sei Nazioni la Georgia avvicina l’Italia nel ranking mondiale

Con il Sei Nazioni in pausa lo scorso weekend, l’attenzione del rugby internazionale si è concentrato sulla Rugby Europe Championship e i risultati hanno cambiato il ranking mondiale appena fuori della top 10. La vittoria della Georgia in casa della Spagna e quella, meno prevedibile, del Portogallo in Romania rivoluzionano la classifica e i georgiani ora avvicinano pericolosamente l’Italia in decima posizione

In vetta resta il Sudafrica, che ha 92.78 punti ed è seguita dall’Irlanda, con 91.36 punti, mentre si conferma al terzo posto la Nuova Zelanda con 90.36 punti, seguita dalla Francia, a quota 87.19, precedendo l’Argentina, quinta, con 84.97 punti.

Fuori dalla top 5 c’è l’Inghilterra con 83.63 punti e precede la Scozia, a quota 82.99 in settima piazza. Si conferma ottava l’Australia, con 81.52 punti, precedendo le Fiji, mentre resta decima l’Italia a 78.67 punti.

Ma, come detto, la notizia è fuori dalla top 10. La Georgia ha vinto 32-62 in Spagna e sale a 74.69 punti, quattro di distacco dagli azzurri. Seguono il Galles, il Giappone e le Samoa. L’unico movimento è al quindicesimo posto, con il Portogallo che ha battuto la Romania con un netto 6-32 e guadagnando 1.22 punti scavalca gli USA.

RANKING RUGBY AL 19 FEBBRAIO

1 Sudafrica 92.78

2 Irlanda 91.36

3 Nuova Zelanda 90.36

4 Francia 87.19

5 Argentina 84.97

6 Scozia 83.57

7 Inghilterra 82.31

8 Australia 81.52

9 Fiji 80.07

10 Italia 78.67

11 Georgia 73.85

12 Galles 73.75

13 Giappone 72.95

14 Samoa 72.68

15 Portogallo 70.04

16 USA 70.02

17 Uruguay 67.06

18 Spagna 66.44

19 Tonga 65.46

20 Romania 62.76