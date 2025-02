Sei Nazioni 2025: Irlanda e Francia, due trasferte per provare a scappare

Si disputa questo fine settimana il secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2025 e si arriva all’appuntamento dopo i successi ottenuti da Francia, Scozia e Irlanda nel primo weekend del torneo continentale. E se a Roma si sfideranno le due probabili pretendenti a evitare il cucchiaio di legno, tra sabato e domenica ci si giocherà già una fetta del torneo.

Sabato alle 17.45, infatti, a Twickenham scenderanno in campo l’Inghilterra e la Francia in un grande classico del rugby europeo. Gli inglesi sono reduci dal ko di misura subito a Dublino, dove però l’Irlanda ha dominato, permettendo ai ragazzi di Borthwick di accorciare il gap solo nel finale, a match ampiamente chiuso. Per l’Inghilterra, dunque, una partita da vincere obbligatoriamente o sarà già addio alla corsa al titolo. Britannici che si affideranno all’estro di Marcus Smith per provare a fermare la Francia.

Francia, invece, chiamata alla prima prova del nove dopo il troppo semplice successo per 43-0 contro un Galles in disarmo. I Bleus dovranno trovare la quadra per superare la difesa inglese e si affideranno al talento di Antoine Dupont per trovare il secondo successo consecutivo e mettere nel mirino la vittoria finale. Fabien Galthié, però, dovrà fare a meno della sua apertura Romain Ntamack, che dopo il folle intervento di spalla contro il Galles è stato squalificato per tre settimane e salterà le sfide contro Inghilterra e Italia.

Domenica, invece, scontro diretto al vertice tra Scozia e Irlanda. Gli scozzesi hanno la chance di sfruttare il match interno per provare il colpaccio contro i campioni in carica e candidarsi seriamente al titolo. Contro l’Italia i britannici hanno giocato molto bene per un’ora, ma il blackout visto a inizio ripresa sarà letale contro un’Irlanda che, si è visto con gli inglesi, non lascia punti sul campo.

Irlanda che, invece, battendo la Scozia toglierebbe dal quadro della corsa al titolo una pericolosa outsider. Gli irlandesi hanno vinto e convinto contro l’Inghilterra, anche se non ha convinto del tutto la scelta di mettere all’apertura Sam Prendergast, con gli irlandesi che hanno dato il meglio con l’ingresso di Jack Crowley. Ma restano i favoriti d’obbligo per il titolo e per farlo dovranno però espugnare Edimburgo.