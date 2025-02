Sci freestyle: Ferreira vince anche ad Aspen e mette in cassaforte la Coppa del Mondo di halfpipe

Va in archivio la quarta, nonché penultima, tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità halfpipe, andata in scena questo weekend sulle nevi di Aspen (Stati Uniti). Un evento in cui a fare la voce grossa in campo maschile sono stati proprio gli atleti di casa.

Una significativa progressione ha consentito il trionfo di Alex Ferreira che, dopo una prima uscita incolore da 18.00, si è migliorato segnando 87.50 fino a trovare la run della vittoria all’ultimo tentativo, dove sono arrivati 95.70. A una lunghezza si è quindi piazzato Nick Goepper, al posto d’onore con 94.00 precedendo il connazionale Matthew Labaugh, terzo con 93.00, score messo a referto nell’occasione finale.

In virtù di quanto successo Ferreira ha vinto aritmeticamente la sfera di cristallo di specialità, complici 360 punti ottenuti, irraggiungibili da Brendan Mackay, secondo a 259. Terzo invece Nick Goepper a 240.

In campo femminile successo per la britannica Zoe Aktin, unica ad avere conquistato 90.00 punti grazie all’ottima prestazione della prima run. Seconda piazza invece per la cinese Fanghui Li, la quale ha strappato 88.50 alla terza uscita precedendo la canadese Amy Fraser, sul gradino più basso del podio con gli 84.50 trovati nella manche inaugurale.

Nella classifica generale Ailing Eileen Gu, oggi assente, guida le operazioni con 300, ma vicine ci sono sia Zoe Aktin (261) e Li (213). L’ultimo appuntamento si disputerà a Calgary il 15 febbraio.