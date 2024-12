Sci freestyle, Ailing Eileen Gu regala meraviglie e firma il tris nell’halfpipe di Copper Mountain. Sigillo di Ferreira

A Copper Mountain (USA) è andata in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di halfpipe, disciplina dello sci freestyle. La cinese Ailing Eileen Gu ha ribadito di essere l’assoluta reginetta di questa specialità, conquistando la terza vittoria consecutiva grazie a una prestazione perentoria fornita nella prima run e premiata dai giudici con il rilevante punteggio di 90.50.

La Campionessa Olimpica di Pechino 2022 (di fronte al proprio pubblico si impose anche nel Big Air e fu seconda nello slopestyle) ha ormai messo nel mirino la terza Sfera di Cristallo in carriera dopo quelle alzate al cielo nel 2022 e nel 2024. La modella 21enne, capace di dettare legge per la 17ma volta nel massimo circuito internazionale itinerante, si è lasciata alle spalle la britannica Zoe Atkin (89.75) e la canadese Cassie Sharpe. Ailing Eileen Gu svetta in testa alla classifica generale con 300 punti, ampiamente davanti ad Atkin (161).

Sul fronte maschile, invece, lo statunitense Alex Ferreira si è rivelato insuperabile. Dopo i secondi posti raccolti a Cardrona e a Secret Garden, il detentore della Sfera di Cristallo è tornato ad affermarsi sul circuito a dieci mesi di distanza dalla doppietta di Calgary e ha giganteggiato in questa località per la terza volta in carriera dopo i successi del 2021 e del 2023. Il 30enne ha vinto con i 94.75 punti ottenuti nella seconda run, grazie a cui si è piazzato davanti al canadese Brendan Mackay (91.25) e al connazionale Nicholas Goepper.

Ferreira primeggia in graduatoria con 260 punti davanti al canadese Brendan Mackay (230) e a Goepper (160). Prossimo appuntamento ad Aspen (USA), dal 31 gennaio al 2 febbraio, con la penultima gara della stagione per quanto riguarda il massimo circuito internazionale itinerante (grande conclusione il 14-15 febbraio a Calgary).