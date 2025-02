Sci freestyle, Tess Ledeux e Alex Hall vincono lo slopestyle ad Aspen

Ad Aspen (USA) è andata in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di slopestyle, disciplina dello sci freestyle. Flora Tabanelli e il fratello Miro non erano riusciti a qualificarsi per le finali odierne, dove avrebbero potuto dare l’attacco al podio. L’emiliana dovrà concentrarsi sulla gara di Big Air in programma tra il 4 e il 6 febbraio, cruciale per le sue ambizioni di conquistare la Sfera di Cristallo di specialità.

Lo statunitense Alex Hall ha vinto la gara maschile al termine di un avvincente spalla a spalla con il connazionale Colby Stevenson, terminato con il punteggio di 88.21 contro 87.15. Il norvegese Birk Ruud ha completato il podio (85-10) precedendo lo svizzero Andri Ragettli (83.90) e il canadese Evan Mceachran (81.55). Stevenson è il nuovo leader della classifica generale con 9 punti di vantaggio su Ruud e 37 su Ruud.

La francese Tess Ledeux ha vinto la gara femminile, imponendosi con il punteggio di 88.06 davanti alla canadese Megan Oldham (86.93) e alla statunitense Rell Harwood (77.53). La transalpina è tornata in gara dopo due mesi esatti di assenza e ha conquistato il terzo successo stagionale dopo quelli ottenuti nello slopestyle di Stubai il 23 novembre e nel Big Air di Pechino il 1° dicembre. La Campionessa del Mondo di Big Air è balzata in testa alla classifica generale con 31 lunghezze di vantaggio su Oldham e 60 sulla svizzera Mathilde Gremaud, assente in questa trasferta. Prossimo appuntamento il 20-22 febbraio a Stoneham (Canada) con la penultima tappa.