Therese Johaug punta alla mezza maratona dei Campionati europei di corsa su strada 2027? Gli indizi portano in quella direzione…

Come sappiamo, a maggio Therese Johaug ha annunciato il proprio ritiro definitivo dallo sci di fondo. A metà luglio l’ormai ex fondista norvegese ha peraltro comunicato di essere incinta del suo secondogenito, la cui nascita è programmata per l’inizio di gennaio 2026.

Questo significa che la trentasettenne scandinava era ben conscia della gravidanza già nel momento dell’addio, senza peraltro parlarne pubblicamente per un mese e mezzo. Quali siano state le ragioni dietro a tale condotta è ignoto, ma trattandosi della sfera privata, è doveroso rispettarle.

Il fatto di essere in stato interessante spiega, inoltre, una serie di dichiarazioni passate sottotraccia. Johaug ha detto apertamente di volersi dedicare alla mezza maratona, stilando dei programmi e fissando degli obiettivi. La volontà è quella di cimentarsi agonisticamente nel nuovo ambito nell’autunno del 2026.

Fermo restando come Therese abbia già trascorsi di rilievo nell’atletica leggera, avendo firmato tempi più che rispettabili sui 10.000 metri, c’è una dichiarazione d’intenti che dovrebbe essere valutata con grande attenzione. La quattro volte campionessa olimpica nel fondo ha fissato come proprio traguardo quello di correre la mezza maratona in 1 ora e 10 minuti.

Partiamo dal presupposto che ogni gara faccia storia a sé, sia per quanto concerne il percorso, sia alla voce dinamiche legate al ritmo tenuto dai battistrada. Rimane il fatto che il tempo di 1 ora e 10 minuti potrebbe valerle comodamente la convocazione come per la Norvegia nelle manifestazioni internazionali!

Per intenderci, agli Europei di Roma 2024, la medaglia d’oro è stata conseguita dalla sua connazionale Karoline Bjerkeli Grøvdal con il tempo di 1:08’09”. Concludere in 1h10’ sarebbe valso un ipotetico sesto posto!

Non solo. In questo 2025 si è tenuta la prima edizione dei Campionati Europei di corsa su strada, aperta anche ai non professionisti. La manifestazione, tenutasi in Belgio, ha visto trionfare nella mezza maratona la padrona di casa Chloé Herbiet con il tempo di 1:10’43”.

Ora, conoscendo Johaug, non è che la ragazza ha già messo nel mirino la seconda edizione del Campionato Europeo di corsa su strada che si disputerà a Belgrado nel 2027?

Un test nell’autunno del 2026 per valutare l’opportunità di imbarcarsi nell’impresa e poi, se i riscontri saranno positivi, si lancerà in una nuova sfida sportiva, barattando gli sci stretti con le scarpe da corsa? Lo scopriremo solo vivendo! Sarebbe uno scenario molto affascinante. Si vedrà se sarà concreto.