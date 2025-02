Sci di fondo, Mondiali Trondheim 2025. In campo maschile tutto sarà subordinato a Johannes Høsflot Klæbo

Nello sci di fondo maschile, i Mondiali di Trondheim saranno giocoforza quelli di Johannes Høsflot Klæbo. Tutto ruota attorno al fuoriclasse norvegese che, piaccia o non piaccia, ha assunto i connotati di fondista più dominante di ogni epoca. Sicuramente l’esclusione dei russi e del suo principale rivale Alexander Bolshunov ha aiutato a renderlo così prorompente, ma lo scandinavo vinceva a raffica anche prima e ha cominciato a stravincere da quando è scoppiato il conflitto armato in terra ucraina.

Klæbo ha subordinato gli ultimi due anni a questa manifestazione iridata, che per lui sarà quella di casa nel senso più letterale del termine. Non è solo norvegese, proviene proprio dai luoghi dove l’intera galassia dello sci di fondo si sfiderà per i pendagli metallici. Il sogno di JHK è quello di vincere tutto, sbaragliando il campo in ogni ambito, dalla sprint alla 50 km, dalle partenze in linea a quelle contro il cronometro.

Ci riuscisse, sarebbe un’impresa epocale. Non solo per quanto concerne lo sci di fondo, bensì lo sport in generale. Ovviamente, tanti rivali possono avanzare obiezioni più o meno concrete a questo progetto di dominio. Su tutti, il finlandese Iivo Niskanen nella 10 km, senza dimenticare qualche connazionale (Harald Østberg Amundsen ed Erik Valnes, ma guai a sottovalutare il sempreverde Pål Golberg, che proprio in una 50 km iridata ha dato un enorme dispiacere a Johannes Høsflot).

In generale, la Norvegia si appresta a fare razzia di medaglie, mentre gli uomini degli altri Paesi tenteranno di infilarsi in questo branco feroce e spietato. Un branco capitanato da Klæbo in ogni dove, pronto a vivere uno degli appuntamenti agonistici più importanti della sua intera carriera. Per uno come lui, il fallimento non è contemplato.