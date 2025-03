Sospiro di sollievo per Elia Barp: problema cardiaco risolto

Tutto è bene quel che finisce bene. Lo scorso 2 marzo Elia Barp era stato costretto ad alzare bandiera bianca, chiudenzdo anzitempo la propria esperienza nei Mondiali di sci di fondo a Trondheim (Norvegia). L’azzurro aveva accusato un malessere nel corso della prova dello skiathlon maschile.

Una gara in cui Barp aveva concluso distante in maniera significativa dal vertice, visto il gap di 4’31” e la 53ma piazza in graduatoria. Una stagione tra pochi alti e tanti bassi per il 22enne di Trichiana, da ricondurre evidentemente a quello che poi è emerso nei giorni successivi.

Tornato in Italia per gli accertamenti del caso, si è data una forma al problema di salute palesato. Si parla di una criticità cardiaca e nel caso specifico di episodio aritmico nella competizione iridata sulle nevi scandinave. Fortunatamente, come sottolineato dal sito della FISI, la questione è stata risolta in ambito cardiologico.

Pertanto, il nostro portacolori potrà riprendere progressivamente la propria attività agonistica, con l’augurio che il peggio sia stato messo definitivamente alle spalle.