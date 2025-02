Sci di fondo: Italia d’argento ai Mondiali Under 23 con la staffetta mista

L’ultima gara dei Mondiali Under 23 di sci di fondo a Schilpario finisce con una medaglia per l’Italia. Arriva infatti l’argento nella staffetta mista, portato a casa da Davide Ghio, Nadine Laurent, Martino Carollo e Maria Gismondi in 59’54″4 al termine di una competizione vissuta praticamente sempre al secondo posto.

O meglio, al primo che non coinvolgesse la Norvegia, dominatrice assoluta anche in quest’edizione e vincitrice con Thomas Linnebo Mollestad, Anniken Sand, Mathias Holbaek ed Eva Ingebrigtsen con un tempo di 59’17″5 e una leadership mantenuta fondamentalmente per tutta la gara, e in particolare dalla seconda frazione in poi.

Completa il podio la Germania, che con Elias Keck, Verena Veit, Marius Kastner e Helen Hoffmann beffa in volata la Francia: 51″8 contro 52″ di ritardo del quartetto formato da Victor Cullet Calderini, Cloe Pagnier, Mathieu Blanc e Leonie Perry. A enorme distanza tutte le altre staffette: completa la top 5 la Svizzera a 1’56″6 con Noe Naeff, Fabienne Alder, Antonin Savary e Marina Kaelin.

Si chiudono, dunque, con cinque medaglie il novero della spedizione italiana a Schilpario. Nessun oro, questo è vero, ma restano gli argenti della mista Under 23, Gabriele Matli nella 20 km mass start junior e di Davide Negroni nella 10 km sempre junior. Bronzi, invece, per la staffetta mista junior e per Martino Carollo nella 10 km Under 23.