Sci di fondo: Italia I femminile ottima seconda nelle qualificazioni della team sprint a Cogne, passano i due team azzurri maschili

Si sono concluse da poco le qualificazioni della team sprint a tecnica classica di scena a Cogne e che apre un altro weekend italiano legato alla Coppa del Mondo di sci di fondo. 34 le accoppiate al via per quanto riguarda gli uomini, mentre sono 21 quelli che hanno preso il via tra le donne.

In campo femminile è Finlandia I a prendersi la leadership in virtù del combinato di Kerttu Niskanen e Jasmi Joensuu, arrivate con tempi da top ten (3’07″97 e 3’03″24, quest’ultimo il migliore), che insieme danno un 6’11″21 non eguagliato da nessuna formazione. Stesso tempo per le due coppie seconde con gli stessi 3″28 di ritardo, e una di queste è Italia I, con Caterina Ganz che fa 3’09″37 e Federica Cassol che stampa il terzo tempo in 3’05″12. Insieme alle azzurre Norvegia I con Hedda Oestberg Amundsen e Lotta Udnes Weng.

Quarto posto per Svezia I (Johanna Hagstroem, Maja Dahlqvist) a 3″76, poi Finlandia II (Krista Parmakoski, Jasmin Kahara) a 4″82. Completano la top ten Germania I (Laura Gimmler, secondo tempo con 3’05″04, e Coletta Rydzek) a 6″73, Norvegia II (Elena Rise Johnsen, Hedda Bakkemo) a 7″75, Cechia (Katerina Janatova, Barbora Antosova) a 12″54, Svezia II (Sofia Henriksson, Moa Lundgren) a 12″83 e Francia (Melissa Gal, Lena Quintin) a 15″98. Fuori Italia II, con Maria Elena Boccardi e Lucia Isonni complessivamente a 41″75 dalla vetta.

Per quanto riguarda gli uomini, invece, passano tutte e due le coppie italiani, in una situazione che vede al primo posto Norvegia I con Even Northug ed Erik Valnes, capaci di un combinato di 5’22″88 ed entrambi individualmente nei 10 con 2’42″66 (6°) e 2’40″21 (2°). Seconda la Svizzera, che può però vantare il leader singolo, Valerio Grond, in 2’39″83. Con il 2’43″45 di Janik Riebli arriva il ritardo di 40 centesimi rispetto al primo team norge; terza un’ottima Cechia con Ludek Seller e Ondrej Cerny a 2″72.

Quarta posizione per USA I (Gus Schumacher, JC Schoonmaker) a 3″16, poi Francia I (Jules Chappaz, Richard Jouve) a 3″37, Finlandia I (Iivo Niskanen, Lauri Vuorinen) a 4″64, Svezia I (Calle Halfvarsson, Oskar Svensson) a 4″92, Norvegia II (Haavard Solaas Taugboel, Ansgar Evensen) a 5″42 e poi Svezia II (Johan Haeggstroem, Maans Skoglund). Si diceva dell’Italia: 10° tempo a 5″88 per Italia II (Simone Mocellini 8° generale a 3″26 da Grond, con lui Michael Hellweger), 12° per Italia II (Federico Pellegrino, Elia Barp) a 8″81.