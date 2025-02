Sci alpino, Svizzera ancora da battere nella discesa di Crans Montana, Paris ambizioso

La Coppa del Mondo dopo ben 13 anni torna a far tappa a Crans Montana al maschile, un contesto che siamo stati abituati a vedere specialmente al femminile negli ultimi anni e che adesso torna sulla pista Verdets che vedrà come grandi favoriti ancora una volta gli svizzeri che sono reduci dal dominio ai Mondiali di Saalbach.

Tre sono i nomi che appaiono favoriti sul resto della concorrenza: Franjo von Allmen, talento straordinario che sta esplodendo in questa stagione e che si è laureato Campione del Mondo al termine di una discesa da assoluto fuoriclasse a Saalbach, rischiando tutto e mettendo tutti in riga.

Poi c’è Marco Odermatt che proverà a riscattarsi dopo un Mondiale cominciato alla grande con l’oro in superG e continuato in sordina con una discesa non esaltante e soprattutto un gigante che non l’ha visto arrivare sul podio e nelle prove cronometrate non ha dato buone indicazioni. Infine Alexis Monney che in questa stagione ha centrato la sua prima vittoria della carriera sulla Stelvio ed è andato a un passo dall’affermazione anche sulla Streif di Kitzbuehel.

Interessanti sono anche gli altri nomi che possono uscire dal mazzo: Dominik Paris ieri è giunto primo nella seconda prova cronometrata e la sua forma sembra decisamente buona in questa fase. Dovrà cercare di mettere tutti i pezzi a posto Mattia Casse dopo tanti errori commessi nelle ultime uscite. Occhio anche a Vincent Kriechmayr che si è rimesso in piedi dopo lo stiramento al ginocchio ai Mondiali e ha centrato due medaglie.