Sci alpino, è un’Italia a due velocità: confronto impietoso nei numeri tra uomini e donne

I Mondiali di sci alpino di Saalbach sono ormai alle porte e già da martedì verranno assegnate le prime medaglie, visto che in programma c’è il parallelo a squadre. Una rassegna iridata a cui l’Italia si presenta con ambizioni importanti, soprattutto in campo femminile, dove Federica Brignone e Sofia Goggia sono certamente tra le più attese dopo una prima parte di stagione veramente folgorante da parte di entrambe.

Un’Italia finora che è andata a due velocità diverse nel paragonare i risultati di donne e uomini nei primi mesi di Coppa del Mondo. Lo straordinario rendimento di Brignone e Goggia ha accentuato molto questa differenza, visto che da sole le due straordinarie campionesse hanno portato a casa ben tredici podi con addirittura sette vittorie. Tra gli uomini il successo è stato solo uno, con i podi che poi diventano tre in totale.

Brignone e Goggia, da sole, hanno contributo a tutto il comparto femminile, visto che nessuna altra azzurra, tra velocità e discipline tecniche, è riuscita a mai salire sul podio. Lo hanno sfiorato sia Laura Pirovano sia Elena Curtoni, con anche Marta Bassino vicina in qualche altra occasione. I successi di Brignone sono stati cinque (due in gigante, due in discesa ed uno in superG) mentre due sono quelli di Goggia (uno in discesa ed uno in superG), ma ci sono poi anche da contare i sei piazzamenti sul podio, equamente divisi tra le due azzurre.

Un settore femminile dunque che sfrutta totalmente queste due formidabili campionesse e questo è un dato che non può non passare inosservato, anche in ottica futura, visto che comunque sia Brignone sia Goggia potrebbero essere vicine alla fine della loro carriera, con il futuro dopo le Olimpiadi 2026 ancora tutto da decifrare e decidere.

In campo maschile l’unica vittoria è stata quella di Mattia Casse nel meraviglioso superG della Val Gardena. Nella velocità lo stesso piemontese, oltre a Dominik Paris si è avvicinato in altre circostanze al podio. Loro due sono certamente le migliori carte azzurre nella velocità, dove dovrebbero essere presenti anche Florian Schieder e Giovanni Franzoni, che sperano di essere le grandi sorprese in questa rassegna iridata.

Sono poi arrivati altri due piazzamenti sul podio al maschile ed entrambi molto recenti e nelle discipline tecniche. Il primo con Luca de Aliprandini, terzo nel gigante di Adelboden; poi successivamente è stato il turno di Alex Vinatzer, secondo nello slalom di Kitzbuehel. Entrambi rappresentano due mine vaganti in questi Mondiali, anche perchè sia Luca sia Alex hanno già saputo vincere una medaglia iridata individuale in carriera. De Aliprandini ha conquistato un fantastico argento a Cortina e sogna di ripetersi ancora in gigante, dove forse c’è il solo Marco Odermatt fuori portata; mentre Vinatzer è stato bronzo due anni fa a Courchevel in slalom, specialità nella quale può succedere di tutto come già confermato in questa stagione di Coppa del Mondo.

RISULTATI ITALIA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

DONNE

Vittorie: 7

Secondi posti: 2

Terzi Posti: 4

UOMINI

Vittorie: 1

Secondi posti: 1

Terzi posti: 1