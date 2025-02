Sci alpino, Dominik Paris e Mattia Casse all’assalto nel superG dei Mondiali, ma gli svizzeri partono davanti

I Mondiali di Saalbach 2025 di sci alpino si sono aperti nella maniera migliore per l’Italia: due gare e due medaglie azzurre. L’oro straordinario nel parallelo a squadre ha aperto questa rassegna con il trionfo di Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giorgia Collomb e Lara Della Mea, poi l’argento nel superG femminile conquistato da Federica Brignone.

Ora è la volta del superG al maschile e l’Italia proverà ad allungare questa striscia di vittorie: su tutti ci proveranno Dominik Paris e Mattia Casse. In particolare il piemontese sembra in forma e si è ben disimpegnato nelle prove cronometrate, l’altoatesino ai Mondiali in passato si è già tolto delle grandissime soddisfazioni, vincendo il superG nella rassegna mondiale ad Are nel 2019. Ci possono provare anche Giovanni Franzoni e il veterano Christof Innerhofer, che nelle prove hanno dato buone indicazioni.

Il favorito numero uno per la vittoria di questa gara sarà Marco Odermatt: l’elvetico rappresenta il riferimento principale in superG, ma è meno cannibale in questa specialità rispetto agli ultimi anni. Ancora il titolo mondiale in superG manca nel palmares del fenomeno svizzero che a Courchevel Méribel ha vinto la discesa libera e il gigante. L’ultima vittoria in supergigante è recente ed è arrivata a Kiztbuehel.

Svizzera che potrà contare anche su altre due carte concrete da medaglia come lo straordinario talento di Franjo von Allmen e Stefan Rogentin, che specie in supergigante in questa stagione è cresciuto tantissimo. C’è poi Vincent Kriechmayr, che con il suo piede e la sua sensibilità in superG può fare grandi cose e si laureò campione del mondo a Cortina nel 2021.