Dominik Paris fiducioso: “Di giorno in giorno va sempre meglio, penso di aver trovato una soluzione…”

Dopo aver fatto intravedere un ottimo potenziale nel supergigante di ieri (chiuso in settima piazza a soli 16 centesimi dal podio), buttando via una possibile medaglia nella parte alta della pista, Dominik Paris si conferma competitivo sulle nevi austriache di Saalbach e firma il quinto tempo nell’ultima prova cronometrata in vista della discesa libera dei Campionati Mondiali di sci alpino 2025.

“Di giorno in giorno va sempre meglio. Ho fatto un po’ di fatica all’inizio ad adattarmi alla pista, ma ho progressivamente capito come interpretarla. La gara di ieri è già stato un buon segnale perché a parte il tratto iniziale sono riuscito a fare bene“, il commento del 35enne altoatesino al termine del terzo training ufficiale di discesa (fonte: FISI).

“Oggi mi sono concentrato proprio in alto e credo di aver trovato una buona soluzione. Ora si tratta di mettere insieme il tutto, e poi full gas!“, ha aggiunto il velocista azzurro alla vigilia della discesa libera iridata con in palio le medaglie. Paris si sta rendendo protagonista di una settimana in crescendo, cominciata con un 40° posto nella prima prova e proseguita con delle prestazioni incoraggianti tra gli ultimi due training ed il superG.

Il Campione del Mondo in supergigante di Are 2019 ha concluso il test odierno con il miglior parziale assoluto nel primo e nel quinto settore della pista salisburghese, rallentando poi tanto nel finale e rimediando un distacco complessivo di 70 centesimi al traguardo dal sorprendente svedese Felix Monsen.