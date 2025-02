Sci alpinismo, nella staffetta mista di Boi Taull sono quinti Giulia Murada e Nicolò Ernesto Canclini

Si chiude a Boi Taull, in Spagna, la tappa di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpinismo: nella staffetta mista arriva il successo degli elvetici Caroline Ulrich e Thomas Bussard, mentre in casa Italia si registra il quinto posto di Giulia Murada e Nicolò Ernesto Canclini.

Gli svizzeri Caroline Ulrich e Thomas Bussard si impongono nettamente con il crono di 26’37″9, chiudendo davanti ai padroni di casa spagnoli Ana Alonso Rodriguez ed Oriol Cardona Coll, alla piazza d’onore a 19″5, ed agli austriaci Johanna Hiemer e Paul Verbnjak, sul gradino più basso del podio a 20″9.

Quarta piazza per i francesi Celia Perillat-Pessey e Thibault Anselmet, con un ritardo di 53″9, mentre si classificano quinti Giulia Murada e Nicolò Ernesto Canclini, staccati di 1’46″7, gravati anche di una penalità di 10″0. In Finale B terzo posto per Katia Mascheroni e Michele Boscacci, e sesta piazza per Ilaria Veronese e Luca Tomasoni.