Arriva il ‘mostro’ Cermis al Tour de Ski: le pendenze di una salita dal sapore di sci alpinismo

Il Tour de Ski si chiuderà come da tradizione con il botto: sarà la mitica scalata del Cermis a concludere l’appuntamento a tappe di sci di fondo, incominciato a Dobbiaco e poi proseguito in Val di Fiemme con questi appuntamenti di inizio anno. Il mostro si ergerà di fronte agli atleti desiderosi di chiudere questa fatica e farà da giudice supremo all’evento: chi riuscirà a fare festa in cima alla montagna, alzando le braccia al cielo dopo aver tagliato il traguardo posto nei pressi della cabinovia del Doss dei Laresi?

L’appuntamento è per domenica 5 gennaio (uomini alle ore 14.15, donne alle ore 15.30) con la Final Climb: 10 km in tecnica libera, gli ultimi 3,5 km saranno letteralmente infernali visto che saranno tutti in salita, con pendenze da fare rabbrividire. I fondisti dovranno coprire un dislivello di 420 metri: pendenza media del 12% e punte massimo che sfiorano il 30%, più che sci di fondo si può parlare tranquillamente di sci alpinismo, tanto che molti interpreti si sono lamentati nel corso degli anni.

Si gareggerà nel solco di una storia ormai ventennale, assaporando il fascino dell’antico in una località che tra poco più di un anno ospiterà le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (ma naturalmente ai Giochi non bisognerà affrontare questa scalata). Chi saranno il Re e la Regina sul mostro sacro chiamato Cermis?