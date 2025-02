Sci alpinismo, i convocati dell’Italia per Bormio. 23 azzurri al via del test event olimpico

Nel weekend, tra sabato 22 e domenica 23 febbraio, lo Stelvio Ski Centre di Bormio ospiterà la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpinismo. Le gare valtellinesi saranno inoltre valevoli come test event olimpico in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026, con lo storico debutto a cinque cerchi di questo sport che andrà in scena proprio a Bormio tra un anno.

Dopo una prima parte di inverno al di sotto delle aspettative, l’Italia vuole cambiare marcia sulle nevi di casa nell’ultimo appuntamento del circuito maggiore in vista dei Campionati Mondiali di Morgins (2-8 marzo). Il direttore tecnico azzurro Fabio Meraldi ha convocato 23 atleti per il test event olimpico di Bormio, in cui si disputeranno le sprint individuali e la staffetta mista (le uniche specialità presenti nel programma di Milano Cortina 2026).

In campo femminile saranno impegnate questo fine settimana Alba De Silvestro, Noemi Junod, Giulia Murada, Giulia Compagnoni, Katia Mascherona, Lisa Moreschini, Ilaria Veronese, Clizia Vallet, Silvia Berra e Anna Pedranzini. Al maschile vedremo in azione invece Michele Boscacci, Nicolò Canclini, Hermann Debertolis, Erik Canovi, Edoardo Mottini, Andrea Prandi, Marco Salvadori, Robert Antonioli, Rocco Baldini, Giovanni Rossi, Matteo Sostizzo, Leonardo Taufer e Luca Tomasoni.

L’obiettivo principale è quello di salire finalmente sul podio dopo un avvio di stagione molto deludente, ma gli unici in grado sulla carta di giocarsi un piazzamento di prestigio (almeno da top5) a livello individuale sembrano De Silvestro, Murada e Canclini. Vedremo poi quali saranno le scelte tecniche per quanto riguarda la composizione delle coppie nella staffetta mista.