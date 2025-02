Salto con gli sci: Nika Prevc senza limiti, ancora trionfale a Ljubno. Lara Malsiner sogna, poi è nona

Nika Prevc è sempre più la dominatrice della Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2024-2025. Per lei anche gara-2 a Ljubno è trionfale, con posizione di testa sia nella prima che nella seconda serie e un 266.4 che racconta di una dinastia che continua a mietere successi.

Il resto della top 5 è tutto di lingua tedesca. In quota Germania c’è Selina Freitag, che piazza il più lungo salto di giornata nella seconda serie andando oltre l’HS, a 955 metri, e tanto le basta per 133.6 punti (meglio Prevc con 141.4 in assoluto) che la portano a 256.2. Podio raggiunto anche dall’austriaca Lisa Eder, che con 248.9 beffa la connazionale Jaqueline Seifriedsberger di due soli decimi (dal punto e 4 che era nella prima serie). Quinta la tedesca Katharina Schmid a quota 237.5.

Dietro di loro le giapponesi Sara Takanashi e Yuki Ito, rispettivamente a 235.8 e 229.7, con l’altra austriaca Julia Muehlbacher a quota 227.5. Lara Malsiner sogna con un’ottima qualificazione e anche con il quinto posto nella prima serie, ma il secondo salto la penalizza ed è così nona a quota 224.3, davanti ad Eva Pinkelnig ancora in quota Austria con 214.9.

Delle altre azzurre, nessuna supera la prima serie: Jessica Malsiner resta fuori di appena un posto chiudendo a 84.7, meno di due punti rispetto alla quota necessaria: 35a Martina Ambrosi a 83.