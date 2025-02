Salto con gli sci, Mondiali Trondheim 2025. Nel salto femminile Nika Prevc guida la pletora di atlete con ambizioni di medaglia

Il salto con gli sci femminile si annuncia materia particolarmente interessante nell’ottica dei Mondiali di Trondheim, ai quali si arriva con almeno una decina di atlete in grado di avanzare la propria candidatura alle medaglie, seppur con credenziali più o meno forti. Il gruppo è ovviamente capitanato da Nika Prevc, ormai diventata il punto di riferimento della disciplina.

La teenager slovena si propone globalmente come la donna da battere, essendo complessivamente quella in grado di fornire il rendimento più altisonante. Il cristallo non manca nel suo palmares, ora per lei è giunto il momento di inseguire anche l’oro in una grande manifestazione, alla quale arriva per la prima volta con i crismi di favorita. In termini di talento, la principale alternativa è rappresentata dalla norvegese Eirin Maria Kvandal, per la quale un eventuale trionfo a domicilio sarebbe un’autentica apoteosi.

Anche la tedesca Selina Freitag, altra sorella (e figlia) d’arte, cerca la consacrazione. Nel suo caso, la gara secca può essere una benedizione, così come lo è stata nel recente passato per la connazionale Katharina Schmid e la canadese Alexandria Loutitt, pronte a difendere i rispettivi titoli iridati conquistati nel 2023.

Ci sono poi le veterane austriache Jacqueline Seifriedsberger ed Eva Pinkelnig da tenere in considerazione, senza dimenticare outsider di lusso quali l’altra austriaca Lisa Eder, la norvegese Anna Odine Strøm e l’enigmatica slovena Ema Klinec. Ci troviamo di fronte a un quintetto di saltatrici dal profilo totalmente differente, per caratteristiche, età e palmarès, ma con in comune la possibilità di far saltare il banco.

Nomi a sorpresa? La tedesca Agnes Reisch, una “predestinata” troppo a lungo frenata dagli infortuni e le navigate giapponesi Sara Takanashi e Yuki Ito, che però dovrebbero ritrovare all’improvviso lo smalto dei giorni migliori. Quante donne sono state citate sinora? Una dozzina. Sono tante; e sarebbero state anche di più se Thea Minyan Bjørseth se non fosse incappata nella tremenda caduta di Ljubno.

In casa Italia, l’obiettivo massimo conseguibile è verosimilmente un piazzamento nelle 10. La go-to-gal è Lara Malsiner, magari sul trampolino piccolo. Pensare a una medaglia è utopia, a meno di condizioni fortunate e proverbiale allineamento dei pianeti.