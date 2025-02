Salto con gli sci, Embacher e Midtskogen in trionfo ai Mondiali Junior. Azzurri lontani dal podio a Lake Placid

Nella notte italiana tra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio è andata in archivio la giornata d’apertura dei Campionati Mondiali Junior di salto con gli sci 2025, in programma sul trampolino piccolo HS100 di Lake Placid (Stati Uniti). Day-1 in cui si sono disputate le due gare individuali della rassegna iridata giovanile, con l’Italia distante dal podio in entrambe le competizioni.

Martina Zanitzer è stata la migliore delle azzurre, chiudendo 14ma pochi giorni dopo aver superato il taglio nelle qualificazioni della scorsa prova di Coppa del Mondo sul Large Hill di Lake Placid. Discreto 21° posto per la diciottenne Noelia Vuerich, mentre la classe 2009 Leonie Runggaldier non è andata oltre la 36ma piazza fermandosi così dopo la prima serie.

Gara femminile dominata in lungo e in largo dalla diciassettenne norvegese Ingvild Synnoeve Midtskogen, già capace di attestarsi in cinque occasioni tra le migliori dieci nel circuito maggiore, che si è imposta con 32 punti di margine sulla connazionale Ingrid Laate e 41.6 sulla slovena Taka Bodlaj.

Grande equilibrio invece nella competizione maschile, con i primi tre racchiusi in 2.8 punti dopo due serie. La medaglia d’oro alla fine è andata all’austriaco Stephan Embacher, che ha bissato così il titolo mondiale juniores ottenuto un anno fa a Planica precedendo di un’incollatura il padrone di casa statunitense Tate Frantz e l’altro austriaco Simon Steinberger. 33° Maximilian Gartner, unico italiano al via.