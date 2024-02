Salto con gli sci femminile, Pinkelnig vince anche gara-2 a Hinzenbach davanti a Prevc. Una sola azzurra in zona punti

Eva Pinkelnig completa un weekend perfetto e si impone anche in gara-2 sul trampolino piccolo HS90 di Hinzenbach, sede del decimo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci. La padrona di casa austriaca ha bissato dunque il successo di ieri, conquistando la 14ma vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore (la quinta dell’inverno) e restando in lizza per la Sfera di Cristallo.

Pinkelnig quest’oggi ha fatto la differenza nella prima serie, accumulando un vantaggio rivelatosi poi decisivo per difendere il primato al termine della competizione con un margine di 7.7 punti sul pettorale giallo Nika Prevc. La slovena, quinta a metà gara, ha stampato il miglior punteggio assoluto della seconda serie guadagnando tre posizioni e raccogliendo un secondo posto fondamentale per limitare i danni nella classifica generale di Coppa del Mondo (Pinkelnig si è avvicinata a -208).

Il podio odierno è stato completato in terza posizione dall’austriaca Jacqueline Seifriedsberger (a -8.8 punti dalla vetta), brava a rimontare nella seconda serie dalla sesta piazza grazie ad un salto molto simile a quello di Prevc, confermandosi nella top3 dopo il secondo posto di ieri in gara-1. Beffate per un’incollatura la francese Josephine Pagnier e la tedesca Katharina Schmid, rispettivamente quarta e quinta a 0.3 e 1.3 punti dalla terza moneta.

In casa Italia purtroppo non è arrivato il pronto riscatto dopo la debacle del sabato, con una sola atleta in zona punti ma decisamente al di sotto delle aspettative in relazione al potenziale evidenziato in questi giorni. Stiamo parlando di Annika Sieff, solo 24ma (guadagnando tre posizioni nella seconda serie) dopo la squalifica di ieri, mentre Lara Malsiner è stata nuovamente eliminata nella prima serie con un deludente 32° posto. Fuori dai giochi in qualificazione Jessica Malsiner 43ma, Martina Ambrosi 44ma e Martina Zanitzer 57ma.