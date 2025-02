Salto con gli sci, Coppa del Mondo femminile Lake Placid 2025. Storica ‘prima’ negli USA per le donne

“Historical day for the Women’s Ski Jumping” si leggerà a breve in ogni dove, peraltro a ragion veduta. Nel weekend del 7-8 febbraio, la versione femminile del circuito maggiore del salto con gli sci sbarcherà nel Nuovo Mondo. Per la prima volta nella storia, si gareggerà in Nord America. La località preposta ad accogliere le ragazze volanti è Lake Placid, nello Stato di New York.

Retorica a parte, si tratta in effetti di una conquista per l’intera disciplina. Si punta molto sul mercato statunitense e la possibilità di avere delle competizioni riservate alle donne a fianco di quelle maschili è cruciale, agli occhi del pubblico a stelle e strisce, per avere quella credibilità necessaria a far breccia nell’auditorio d’oltreoceano. Fermo restando che, sinora, sono stati attratti solo gli immigrati di origine europea, soprattutto polacca.

Gli Usa, in passato, sono stati una nazione trainante del salto femminile. La prima campionessa del mondo di sempre, difatti, è dotata di un passaporto su cui capeggia il motto “E pluribus unum”. Parliamo di Lindsey Van, vincitrice della medaglia d’oro nell’edizione iridata di Liberec 2009.

Successivamente, è emersa Sarah Hendrickson, talento cristallino troppo precocemente falcidiato dagli infortuni. La saltatrice dello Utah ha comunque fatto in tempo a fregiarsi di una Sfera di cristallo (la prima di sempre, quella conferita nell’inverno 2011-12) e dell’oro mondiale 2013, nella gara disputatasi sul trampolino di Predazzo.

A fianco di Van e Hendrickson c’erano parecchie atlete valide, a cominciare da Jessica Jerome e Abby Hughes (poi diventata Ringquist per matrimonio). Oggi il movimento americano versa in uno stato di disgrazia, se comparato al passato, ma chissà che un giorno non possa tornare al vertice. Per intanto, ha dovuto finanche incassare il “sorpasso” da parte del Canada sul proprio continente. Quel continente dove, a breve, si gareggerà per la prima volta nell’ambito del massimo circuito.