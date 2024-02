Salto con gli sci, Italia ottima quinta con Insam e Bresadola nella Super Team di Lake Placid! Vince l’Austria

Bilancio sempre più trionfale per l’Italia sul trampolino grande HS128 di Lake Placid in occasione della dodicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci. Dopo la splendida prestazione nella prima gara individuale del weekend da parte di Giovanni Bresadola (8°) e Alex Insam (12°), il movimento azzurro ha infatti archiviato un altro risultato di spessore chiudendo in quinta piazza la Super Team andata in scena nella notte italiana (pomeriggio statunitense).

Il tandem composto da Insam e Bresadola, sesto dopo la prima serie, è salito di colpi soprattutto nella fase centrale dell’evento entrando in top5 e mettendo addirittura nel mirino una possibile quarta posizione. Alla fine l’Italia non è riuscita a superare in extremis il Giappone di Ren Nikaido e Ryoyu Kobayashi per 8.8 punti, difendendo però la quinta piazza per appena 1.4 punti sulla rimontante Slovenia di Domen Prevc e Lovro Kos.

Epilogo thrilling nella lotta per la vittoria, con l’Austria di Michael Hayboeck e Stefan Kraft che ha trionfato respingendo per soli due decimi di punto il rientro della coppia tedesca formata da Philipp Raimund e Andreas Wellinger, entrambi strepitosi nell’ultima serie. Terzo gradino del podio occupato dalla Norvegia con Marius Lindvik e Johann Andre Forfang a 15.6 punti dalla testa, ma con ampio margine (oltre 40 punti) sul Giappone quarto classificato.

Il quinto posto ottenuto da Insam e Bresadola rappresenta il miglior risultato di sempre per il settore maschile azzurro in un evento a squadre di Coppa del Mondo, mentre per trovare qualcosa di meglio a livello individuale bisogna tornare alla terza posizione di Andrea Morassi a Oberstdorf il 28 gennaio 2007.