VIDEO Salto con gli sci: Ryoyu Kobayashi da record! Superati i 290 metri

La stagione degli sport invernali è ormai alle spalle, ma così non sembra per Ryoyu Kobayashi che ieri ha stupito il mondo ed ha esaltato i propri tifosi con una super impresa. Il fenomeno nipponico del salto con gli sci ha infatti sfidato la gravità ancor di più di quanto riesce a fare solitamente.

In un evento organizzato da RedBull, sponsor del giapponese, in quel di Hlidarfjall, in Islanda, Kobayashi è andato a siglare la distanza più lunga mai saltata da un uomo.

Dopo alcuni tentativi, già superiori al record del mondo, ieri il fenomeno giapponese ha addirittura sfiorato i 300 metri (era l’obiettivo di questa challenge), raggiungendo i 291 metri.

Ricordiamo come la misura non sarà omologata, quindi non cambierà la migliore prestazione di sempre a livello ufficiale, visto che il salto non è arrivato in una gara FIS.