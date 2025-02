Rugby femminile, Serie A élite 2025: vincono le prime tre, l’Unione Capitolina si issa al 4° posto

La decima giornata, la terza del girone di ritorno, della regular season della Serie A élite 2024-2025 di rugby femminile vede i netti successi delle prime tre della classe, ovvero Valsugana, Villorba e Colorno, mentre si registra un avvicendamento al quarto posto, con l’Unione Capitolina che batte e scavalca il CUS Milano.

Tutte le vittorie odierne arrivano con l’aggiunta del punto di bonus offensivo: il Valsugana difende il primato passando in casa del Benetton Treviso per 19-52, restando a +2 sul Villorba, che espugna il campo del CUS Torino per 14-62, ed a +4 sul Colorno, che liquida il Volvera per 66-5. Sale in quarta posizione l’Unione Capitolina, che regola il CUS Milano per 41-12 e lo sopravanza in classifica.

TABELLINI

SIA-MPL Rugby Colorno-Volvera Rugby 66-5 (29-0)

Marcatrici: p.t.: 4’ Andreoli (5-0); 10’ Mannini, tr. Mannini (12-0), 20’ Serio (17-0), 32’ Andreoli, tr. Mannini (24-0), 36’ Catellani (29-0) s.t.: 43’ Capurro (34-0), 52’ Iurisci (34-5), 60’ Jelic (39-5), 61’ Andreoli (44-5), 64’ Francillo tr. Buso (51-5), 69’ Buso (56-5), 75’ Cheli (61 -5), 78’ Serio (66-5).

SIA-MPL Rugby Colorno: Capurro (Cap.); Catellani (53’ Rolfi), Mannini, Coraddini, Serio; Madia (63’ Ruggio), Rosini (63’ Buso); Franco (54’ Bonaldo), Candela (63’ Akosa), Jelic; Andreoli, Locatelli; Dosi (63’ Casolin), Cheli, Cuoghi (47’ Francillo). A disposizione: Carnevali.

Volvera Rugby: Asti (42’ Ristorto); Drissi, Cecati, Tombolato A., Iurisci (59’ Gobello), Romano; Tombolato I. (Cap.) (68’ Labagnara); Reyneri, Tota (64’ Spirli), Mugnaini (70’ Novarese); Rech, Moioli; Gariglio (52’ Castiglia), Tombolato B. (76’ Delfino), Lorenzo (59’ Basile). All.: Musso.

Arb.: Michael Baldazza (FC). AA1: Sergi Mirko (BO) AA2: Camporesi Claudio (BO).

Calciatrici: Mannini (COL) 2/9; Buso (COL)1/4; Romano (VOL) 0/1.

Cartellini: nessuno.

Player of the match: Francesca Andreoli (COL).

Punti conquistati in classifica: 5-0.

Note: giornata soleggiata, 8 °C, 250 spettatori circa.

Unione Rugby Capitolina-CUS Milano Rugby ASD 41-12 (19-7)

Marcatrici: pt 16’ m De Angelis, tr Granzotto (7-0); 29’ m Mazzoleni, tr Verocai (7-7); 30’m Gizzi, tr Granzotto (14-7); 40’ m Corbucci (19-7); st: 18’ m Nobile, tr Granzotto (26-7); 24’ m Granzotto (31-7); 31’ cp Granzotto (34-7); 36’m Granzotto, tr Granzotto (41-7); 40’ m Magnoni (41-12).

Unione Rugby Capitolina: Granzotto; Grenon (30’ Murgia), Negroni, Gizzi, De Angelis (22’ st Sorgente); Corbucci, Mastrangelo (25’ st Stasi); Errichiello, Farina , Tricerri; Panfilo, Cacciotti; Nobile (30’ st Zaracho), Pietrini (19’ st Belleggia), Girotto (19’ Fiorenza). All.: Amadio/Murer.

CUS Milano Rugby ASD: Calini (15’ st Maffia); Mazzoleni, Verocai, Corsini, Ivashenko; Paganini, Barachetti (26’ Ratcliffe); Sberna, Satragno, Licardo; Signorini (15’ st Curto), Elemi; Fernandez, Giampaglia (26’ st Magnoni), Foscato (26’ st Rossi). All.: Dal Toè.

Arbitro: Favorini Giacomo. Assistenti: Mancini, Riccio.

Cartellini: nessuno.

Calciatrici: Granzotto 5/7,Verocai 1/3.

Note: pomeriggio piovoso con temperatura intorno ai 10 °C, circa 100 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Unione Rugby Capitolina 5, CUS Milano Rugby ASD 0.

Player of the match: Nobile.

IVECO CUS Torino-Arredissima Villorba Rugby 14-62 (14-31)

Marcatrici: p.t. 8’ m. Gurioli nt. (0-5); 14’ m. Salvatore tr. Pantaleoni (7-5); 17’ m. D’Incà nt. (7-10); m. 21’ D’Incà tr. Busana (7-17); 29’ m. D’Incà tr. Busana (7-24); 36’ m. Toeschi tr. Pantaleoni (14-24); 40’ m. Bragante tr. Busana (14-31); st. 44’ m. D’Incà nt. (14-36); 61’ m. Busana tr. Busana (14-43); 74’ m. Bonotto nt. (14-48); 78’ m. Barattin tr. Busana (14-55); 80’ m. Magatti tr. Busana (14-62).

IVECO CUS Torino: Sarasso; Di Luca (55’ Piovano), Pecci (61’ Piva), Luoni, Pantaleoni; Gronda (C), Toeschi (69’ Donà); Comazzi (56’ Parodi), Epifani (20’ De Robertis), Catulo; Ponzio, Maietti; Salvatore (55’ Dambros), Hu (62’ Citino), Reverso (43’ Zini). All.: Alberto Carbone.

Arredissima Villorba Rugby: Busana; Bonotto, D’Inca’ (C), Magatti, Cipolla (62’ Muzzo); Visman (62’ Barattin), Brugnerotto; Scandiuzzi, Gazzi (57’ Bonfiglio), Copat (68’ Stefanini); Bragante, Tiani (55’ Triolo); Simeon (64’ Pegorer), Gurioli (57’ Puppin), Costantini (55’ Stecca). All.: Federico Maso.

Arb: Andrea Costa (GE). AA1: Filippo Barrafranca (AL) AA2: Valerio Ciaiolo (TO).

Cartellini: nessuno.

Calciatrici: Pantaleoni (2/2), Busana (6/10).

Note: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni, spettatori 200 circa.

Punti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino 0, Villorba 5.

Player of the Match: Alyssa D’Incà (Villorba).

Benetton Rugby Treviso v Valsugana Rugby 19-52 (0-42)

Marcatrici: p.t. 19′ meta Duca tr. Bitonci (0-7), 24′ meta Ostuni Minuzzi tr. Bitonci (0-14), 32′ meta tecnica Valsugana (0-21), 34′ meta Duca tr. Bitonci (0-28), 36′ meta Rasi tr. Bitonci (0-35), 42′ meta Duca tr. Bitonci (0-42); s.t. 11′ meta Campigotto tr. Menotti (7-42), 17′ meta Rasi (7-47), 20′ meta Giacomini tr. Menotti (14-47), 30′ meta Aggio (14-52), 33′ meta Giacomini (19-52).

Benetton Rugby Treviso: Romersa (25′ st Dall’Antonia); Agosta (C), Severgnini, Pellizzon, Bernardi (25′ st Sperandio); Menotti, Campigotto; Bacci, Celli, Vignozzi (11′ st Giacomini); Severin (2′ st Stocco), Segato (33′ st Scarantino); Franco, Fent (6′ st Spinelli), Bottaro. A disposizione: Cittadini, Este. All.: Zani.

Valsugana Rugby: Ostuni Minuzzi; Rasi (24′ st De Santis), Zampieri, Aggio, Vio; Zeni, Bitonci (9′ st Magosso); Giordano (C) (16′ st Calzavara), Tonellotto, Costantini (1′ st Della Sala); Duca (9′ st Fusaro), Margotti; Maris (16′ st Da Lio R.), Cerato (1′ st Da Lio E.), Fortuna. All.: Settembri.

Arb.: Pasquale Picheo (MO). AA: Giovanni Garro (TV) e Riccardo Trotta (PN).

Cartellini: Segato (TV) al 29′ p.t., Vignozzi (TV) al 32′ p.t..

Calciatori: Menotti 2/2, Bitonci 5/5.

SERIE A ELITE RUGBY FEMMINILE 2024-2025

Risultati 10° turno

Domenica 16 febbraio 2025

Unione Rugby Capitolina v CUS Milano Rugby 41-12 (5-0)

SIA-MPL Rugby Colorno v Volvera Rugby 66-5 (5-0)

Benetton Rugby Treviso v Valsugana Rugby Padova 19-52 (0-5)

IVECO CUS Torino v Arredissima Villorba Rugby 14-62 (0-5)

Classifica

Valsugana Rugby Padova 43, Arredissima Villorba Rugby 41, SIA-MPL Rugby Colorno* 39, Unione Rugby Capitolina* 21, CUS Milano Rugby 20, IVECO CUS Torino* 13, Benetton Rugby Treviso 10, Volvera Rugby 2.

* = 4 punti di penalizzazione