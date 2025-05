Rugby femminile, la Serie A élite all’atto conclusivo. Si vota l’MVP della stagione

La Serie A Elite Femminile si appresta a vivere il suo momento più atteso: sabato 10 maggio alle 18.15, lo Stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto ospiterà la finale Scudetto tra Arredissima Villorba Rugby e Valsugana Rugby Padova. Una sfida che sta diventando una vera e propria tradizione, essendo il remake delle finali giocate nel 2019, 2022, 2023 e 2024. Due squadre che dominano la scena del rugby femminile italiano e che promettono, ancora una volta, spettacolo e intensità.

A rendere ancora più speciale questa stagione, è la qualità delle atlete che si sono distinte durante l’anno, contribuendo a rendere il campionato emozionante e sempre più competitivo. Proprio in virtù di ciò, un panel formato da allenatori della Serie A Elite e giornalisti ha selezionato tre nomi per il premio di MVP della stagione 2024/25. Un riconoscimento importante, che celebra non solo il talento individuale, ma anche il contributo determinante alla crescita del rugby femminile italiano.

Le tre finaliste per il titolo di miglior giocatrice dell’anno sono Aura Muzzo (Villorba), Alia Bitonci (Valsugana) e Alice Antonazzo (Colorno). Muzzo, trequarti della Nazionale, ha raggiunto le 50 presenze in azzurro e brillato nel Sei Nazioni 2025 con prestazioni decisive. Bitonci, giovanissima mediana classe 2006, ha già conquistato spazio in Nazionale Maggiore, mostrando personalità e visione di gioco. Antonazzo, infine, rappresenta la nuova frontiera del rugby di potenza: classe 2007, ha saputo imporsi in prima squadra con maturità e grinta sorprendenti.

Il voto per l’MVP è aperto dalle 9 del 6 maggio fino alle 18 del 9 maggio. In attesa della finale Scudetto, il riconoscimento alla miglior giocatrice rappresenta un’occasione per celebrare il talento emergente e il lavoro costante che atlete, staff e società portano avanti per far crescere il movimento. Un movimento che, anno dopo anno, si conferma più solido, ambizioso e spettacolare.