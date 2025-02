Rugby, Serie A Elite: Fiamme Oro restano in corsa per i playoff, Viadana si conferma in vetta

Si sono disputati oggi i primi due match della dodicesima giornata del massimo campionato italiano di rugby. In campo sono scese le Fiamme Oro Roma che hanno ospitato il Mogliano Veneto e i Ranger Vicenza che affrontavano il Viadana primo in classifica. Ecco come è andata.

Nella gara di Vicenza Viadana vince in rimonta, ribaltando nella ripresa una gara che all’intervallo vedeva i padroni di casa condurre per 8-7. Il 15-19 finale conferma comunque il grande equilibrio in campo, ma che vale agli ospiti la certezza di restare in vetta alla classifica. Nell’altra gara di giornata le Fiamme Oro fanno valere il fattore casa e battono Mogliano col risultato di 26-10, conquistando 5 punti e avvicinando così, momentaneamente, la top 4 di Serie A

Serie A Elite Maschile – XII turno

Fiamme Oro v Mogliano Veneto 26-10

Rangers Vicenza v Viadana 15-19

Domenica 16 febbraio

Lazio v Rovigo

Lyons Piacenza v Colorno

Valorugby Emilia v Petrarca Padova

Serie A Elite Maschile – Classifica

Rugby Viadana 1970 51; Petrarca Rugby 44; Femi-CZ Rovigo 42; Valorugby Emilia 38; Fiamme Oro Rugby 33; Mogliano Veneto Rugby 21; HBS Colorno 20; Rangers Vicenza 19; Sitav Lyons 15; Lazio Rugby 1927 5