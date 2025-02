Sinner-Alcaraz, quando il prossimo scontro diretto? Lo spagnolo sta tampinando il n.1

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non si affrontano dallo scorso 19 ottobre, quando il fuoriclasse altoatesino si impose nella finale del Six Kings Slam con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-3. Il nostro portacolori ebbe la meglio nell’evento di esibizione andato in scena sul cemento di Riad (Arabia Saudita) e guadagnò l’ambito assegno da sei milioni di dollari, ma quel testa a testa non rientra ufficialmente nei precedenti tra i due giocatori riconosciuti dall’ATP.

Bisogna dunque risalire al 2 ottobre 2024, quando fu l’iberico a primeggiare nell’atto conclusivo dell’ATP 500 di Pechino per 6-7(6), 6-4, 7-6(3). Il 21enne ha avuto la meglio anche negli altri due scontri diretti disputati nella passata annata agonistica, ovvero la semifinale del Roland Garros decisa per 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 e la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells chiusa in suo favore per 1-6, 6-3, 6-2. Il saldo storico è dunque in favore dello spagnolo: 6-4 considerando soltanto le partite disputate sul circuito maggiore.

Ma quando si affronteranno nuovamente Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Il numero 1 del mondo e il numero 3 del ranking ATP potrebbero fronteggiarsi nel torneo ATP 500 di Doha, in programma dal 17 al 22 febbraio sul cemento della capitale del Qatar. L’azzurro ha scelto questo evento per tornare in scena dopo il trionfo a Melbourne e sarà la testa di serie numero 1 di un tabellone di lusso in cui spiccano anche Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alex de Minaur, Andrey Rublev, Grigor Dimitrov e Stefanos Tsitsipas.

Il nostro portacolori e il suo rivale saranno nelle parti opposti del tabellone e dunque potrebbero incrociarsi soltanto in finale. Assaporeremo l’atteso testa a testa tra un paio di settimane? Poi si andrà negli USA per i due Masters 1000 di marzo tra Indian Wells e Miami, a cui seguirà la stagione sulla terra rossa con il cerchio rosso sugli Internazionali d’Italia e il Roland Garros.