Rally, Elfyn Evans sempre al comando del Rally di Svezia, ma Takamoto Katsuta non molla

Il britannico Elfyn Evans vede il successo nel Rally di Svezia, secondo appuntamento del Mondiale WRC 2025. Al termine di un sabato complicatissimo tra le neve ed il ghiaccio della Contea di Umea, il portacolori del team Toyota è ancora davanti a tutti, ma gli inseguitori non mollano.

Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) comanda con 3 soli secondi di vantaggio sul giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) quindi terzo a 6.3 il belga Thierry Neuville (Hyundai i20). Quarto a 12.8 l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) mentre è quinto a 22.8 il finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris)

LA GARA

La giornata ha preso il via con SS9 Vännäs 1 di 15.65 chilometri con il successo di Kalle Rovanpera con 2.0 secondi sul nipponico Takamoto Katsuta e 2.5 su Elfyn Evans. Quarto Ott Tanak a 2.8 davanti ad Adrien Fourmaux a 5.3, mentre è sesto Thierry Neuville a 7.3.

Si è passati, poi, alla SS10 Sarjöliden 1 di 14.23 chilometri con Elfyn Evans che brucia Kalle Rovanpera per 4 decimi, mentre è terzo Adrien Fourmaux a 1.9. Quinto Thierry Neuville a 2.1, sesto Ott Tanak a 4.6. La mattinata si è conclusa con la SS11 Kolksele 1 d 16.06 chilometri con Thierry Neuville che precede Kalle Rovanpera per 3.0, mentre Elfyn Evans si ferma in quarta posizione a 4.8.

Il pomeriggio del Rally di Svezia ha preso il via con la SS12 Vännäs 2 e Adrien Fourmaux che precede Ott Tanak per 1.0, Elfyn Evans per 1.2 e Kalle Rovanpera per 2.6. È stata la volta poi della SS13 Sarjöliden 2 con Elfyn Evans ancora davanti a tutti con 1.2 su Thierry Neuville e 1.6 su Kalle Rovanpera. Si è passati poi alla SS14 Kolksele 2 con Thierry Neuville che domina con 1.0 su Takamoto Katsuta, 3.6 su Elfyn Evans e 4.5 su Kalle Rovanpera. Il sabato del Rally di Svezia si è concluso, infine, con la SS15 Umeå Sprint 3 di 5.16 chilometri con Thierry Neuville che ha chiuso in bellezza la giornata.