Rally Svezia 2025, regna l’equilibrio dopo otto speciali. Evans leader, in difficoltà Rovanpera

Non si spezza l’equilibrio al termine della prima tappa del Rally di Svezia 2025, valevole come secondo appuntamento stagionale (l’unico dei 14 in calendario su neve) del Mondiale WRC. Dopo il breve stage inaugurale di ieri, quest’oggi sono state completate ben sette prove speciali per un totale di oltre 130 chilometri competitivi.

Il gallese Elfyn Evans ha chiuso la seconda giornata di gara in vetta alla graduatoria assoluta con soli 6 decimi di margine sull’altra Toyota GR Yaris Rally1 del giapponese Takamoto Katsuta, ma restano in agguato per la leadership anche le Hyundai i20 N Rally1 dell’estone Ott Tanak (3° a 2″5 dalla vetta), del francese Adrien Fourmaux (4° a 7″9) e del belga Thierry Neuville (5° a 9″1).

Da non sottovalutare la progressione pomeridiana del campione mondiale in carica, che ha recuperato oltre dieci secondi sui primi nelle ultime quattro prove speciali di oggi grazie ad un’ottima gestione delle gomme. Pneumatici Hankook che stanno rendendo la vita difficile al fenomeno finlandese Kalle Rovanpera (reduce da una stagione part-time nel WRC dopo aver vinto il Mondiale nel 2022 e nel 2023 con le Pirelli), in difficoltà e costretto ad una dura rimonta tra sabato e domenica dopo aver accumulato 24″9 di ritardo dalla testa con la sua Toyota.