Quanto guadagna Carlo Conti a Sanremo? Il cachet a confronto con Amadeus

Carlo Conti sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2025, che incomincerà questa sera al Teatro Ariston e terrà compagnia agli appassionati fino a sabato 15 febbraio. Il celebre presentatore toscano ha ricevuto il testimone da Amadeus ed è anche il direttore artistico della kermesse canora che cattura l’attenzione di milioni di italiani, incollati davanti al televisore per le cinque serate nella località ligure.

Sarà la sua quarta conduzione dopo quelle tra il 2015 e il 2017, in occasione della prima serata sarà affiancato da Gerry Scotti e Antonella Clerici. Il 63enne ha selezionato 29 cantanti, che faranno ascoltare i propri brani inediti al grande pubblico italiano e che occuperanno i palinsesti radio delle prossime settimane.

Ma quanto guadagna Carlos Conti per condurre il Festival di Sanremo? Secondo alcune indiscrezioni, il suo cachet sarebbe pari a circa 500.000 euro, ma per il momento non ci sono conferme ufficiali. Dovrebbe dunque essere inferiore rispetto ai 700.000 euro che Amadeus avrebbe percepito per l’ultima delle sue quattro conduzioni consecutive.

QUANTO GUADAGNA CARLO CONTI A SANREMO

Secondo le indiscrezioni si parla di 500.00 euro.