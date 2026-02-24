Quanti soldi guadagna Carlo Conti a Sanremo? Il cachet previsto dalla RAI

Carlo Conti sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2026, che incomincerà questa sera al Teatro Ariston e terrà compagnia agli appassionati fino a sabato 28 febbraio. Il celebre presentatore toscano salirà sul palco per la seconda edizione consecutiva e sarà anche il direttore artistico della kermesse canora che cattura l’attenzione di milioni di italiani.

Sarà la sua quinta conduzione dopo quelle tra il 2015 e il 2017, nel corso delle cinque serate nella località ligure sarò affiancato da vari co-conduttori, tra cui ci sarà anche Laura Pausini. Il 64enne ha selezionato i cantanti pronti per sfidare l’evento più visto dell’intera stagione televisivi, faranno ascoltare i propri brani inediti al grande pubblico italiano e occuperanno i palinsesti radio delle prossime settimane.

Ma quanto guadagna Carlos Conti per condurre il Festival di Sanremo? Secondo alcune indiscrezioni, il suo cachet sarebbe pari a una cifra tra 500.000 e 600.000 euro, ma per il momento non ci sono conferme ufficiali. Dovrebbe dunque essere inferiore rispetto ai 700.000 euro che Amadeus avrebbe percepito per l’ultima delle sue quattro conduzioni consecutive.

QUANTO GUADAGNA CARLO CONTI A SANREMO

