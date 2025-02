LIVE Festival di Sanremo 2025 in DIRETTA: cantano tutti i concorrenti! Debutta Gerry Scotti a fianco di Carlo Conti, attesa per Jovanotti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima serata della 75ma edizione del Festival di Sanremo 2025. OA Sport seguirà minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che vi aiuteranno nell’ascolto delle canzoni in gara, nell’individuare le qualità sonore, l’originalità di testi e musiche, magari anche qualche plagio, e nel giudicare gli outfit dei partecipanti. Vi racconteremo tutto, dalla qualità delle canzoni in gara al comportamento di presentatori e ospiti italiani e internazionali, vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità e aggiungeremo sempre qui LIVE LE PAGELLE CANTANTE PER CANTANTE, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2025 al termine della serata finale di sabato 15 febbraio.

Saranno cinque serate piene di musica, con un regolamento piuttosto articolato ma semplice: Il sistema di votazione della competizione prevede tre giurie: il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e, come novità, la Giuria delle Radio. Durante la prima serata, tutte le 29 canzoni in gara saranno valutate esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine delle votazioni, verranno rese note le prime cinque posizioni in classifica, ma senza specificarne l’ordine. Nella seconda e terza serata, le canzoni in gara verranno divise a metà e votate dal pubblico tramite il Televoto e dalla Giuria delle Radio. Anche in queste occasioni, saranno comunicate le prime cinque posizioni, senza un ordine preciso. La quarta serata, dedicata alle Cover, vedrà tutte le 29 esibizioni giudicate con un sistema misto: il Televoto peserà per il 34%, mentre la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio avranno ciascuna un peso del 33%. Al termine della serata, verrà decretato il vincitore della serata Cover.

Nella serata finale, tutte le 29 canzoni saranno nuovamente eseguite e votate dalle tre giurie. Al termine delle esibizioni, verranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine. Si procederà poi con una nuova votazione tra questi cinque finalisti da parte delle tre giurie, i cui voti si sommeranno a quelli precedenti. Alla fine, verranno proclamati il brano vincitore del Festival e le canzoni classificatesi al secondo, terzo, quarto e quinto posto. Rai e il Direttore Artistico si riservano la possibilità, nella quarta e quinta serata, di decidere se rendere note le classifiche generali di tutte le 29 canzoni o divulgarle solo in parte.

A condurre il Festival sarà nuovamente Carlo Conti che è uno dei pochi presentatori che ha condotto il Festival di Sanremo in più occasioni ed anche in periodi differenti. Lo ha presentato dal 2015 al 2017 e lo farà anche quest’anno per la quarta volta in carriera. Ogni sera Conti verrà affiancato da artisti che co-presenteranno il Festival assieme a lui. Questa sera sul palco dell’Ariston ci saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti, domani, mercoledì 12 febbraio ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, giovedì 13 febbraio sarà la volta di Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, venerdì 14 febbraio, serata dedicata alle cover, sul palco andranno Mahmood e Geppi Cucciari, sabato 15 per la serata finale presenteranno assieme a Carlo Conti Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi.

Nella serata inaugurale del Festival, martedì 11 febbraio, verranno presentate le 29 canzoni in gara nella categoria Big, che saranno valutate esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Al termine della serata, verranno svelati i primi cinque classificati, senza un ordine preciso. Ad affiancare Carlo Conti nella conduzione ci saranno Antonella Clerici, già co-conduttrice nel 2005 e conduttrice nel 2010, e Gerry Scotti, che farà il suo debutto sul palco dell’Ariston. Il super ospite della serata sarà Jovanotti, mentre Noa e Mira Awad, rispettivamente di origini israeliane e palestinesi, interpreteranno il celebre brano Imagine. Nel frattempo, sul palco di Piazza Colombo, con ingresso gratuito, si esibirà Raf.

Saranno 29 i big in gara: di seguito i nomi dei partecipanti e l’elenco dei titoli che sono stati annunciati da Carlo Conti a dicembre.

Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

Bresh – “La tana del granchio”

Brunori Sas – “L’albero delle noci”

Clara – “Febbre”

Coma_Cose – “Cuoricini”

Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

Fedez – “Battito”

Francesca Michielin – “Fango in Paradiso”

Francesco Gabbani – “Viva la vita”

Gaia – “Chiamo io chiami tu”

Giorgia – “La cura per me”

Irama – “Lentamente”

Joan Thiele – “Eco”

Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

Marcella Bella – “Pelle diamante”

Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore”

Modà – “Non ti dimentico”

Noemi – “Se t’innamori muori”

Olly – “Balorda nostalgia”

Rkomi – “Il ritmo delle cose”

Rocco Hunt – “Mille vote ancora”

Rose Villain – “Fuorilegge”

Sarah Toscano – “Amarcord”

Serena Brancale – “Anema e core”

Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento – “La mia parola”

Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”

Tony Effe – “Damme ‘na mano”

Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”

C’è anche una gara dedicata alle nuove proposte che saranno quattro e si sfideranno con brani già editi e ascoltati durante il percorso della trasmissione “Sanremo Giovani”:

Vale LP e Lil Jolie – “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”

Settembre – “Vertebre”

Maria Tomba – “Goodbye (Voglio Good Vibes)”

Alex Wise – “Rockstar”

