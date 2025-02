Quanti soldi guadagna Federica Brignone con la vittoria a Sestriere? Cifre importanti sul totale stagionale

Federica Brignone ha vinto il gigante di Sestriere e ha conquistato il sesto successo stagionale nella Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra si era presentata al cancelletto di partenza dopo avere passato sei giorni durissimi a causa dell’influenza, ha stretto i denti e ha dettato legge sulle nevi piemontesi, battendo di forza la neozelandese Alice Robinson a cui si era accodata al termine della prima manche. Secondo trionfo consecutivo per la fuoriclasse valdostana, che settimana scorsa si era imposta ai Mondiali di Saalbach.

La nostra portacolori ha messo le mani sul terzo sigillo in questa annata agonistica tra le porte larghe (considerando il massimo circuito internazionale itinerante), confermando la tendenza: o sale sul gradino più alto del podio oppure esce. A queste perle se ne aggiungono due in discesa libera (St. Anton e Garmisch, in precedenza non aveva mai gioito in questa specialità) e una in superG, a dimostrazione della completezza della formidabile 34enne.

Federica Brignone ha fatto suonare l’Inno di Mameli di fronte al proprio pubblico, riuscendo così a toccare quota 33 successi nel massimo circuito internazionale itinerante e allungando in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre in Coppa del Mondo (sette affermazioni in più di Sofia Goggia, ormai il divario si è fatto ampio). L’azzurra ha portato a casa 100 punti pesantissimi, grazie ai quali ha allungato al comando della classifica generale: 170 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo generale.

Si tratta di un enorme risultato dal punto di vista sportivo e agonistico, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria nel gigante di Sestriere? Il montepremi è di 47.000 franchi svizzeri (circa 49.800 euro), lo stesso che aveva portato a casa per i quattro precedenti sigilli stagionali. Federica Brignone guida anche il Prize Money Ranking, ovvero la classifica stagionale dei montepremi sportivi, con 429.100 franchi (circa 455.200 euro), davanti alla svizzera Rast (234.000 franchi).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO BRIGNONE VINCENDO A SESTRIERE?

47.000 franchi svizzeri (circa 49.800 euro).

E NEL PRIZE MONEY RANKING…

Primo posto con 429.100 franchi (circa 455.200 euro).