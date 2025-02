Quanti soldi guadagna Federica Brignone con la doppietta a Sestriere? Sfondato il mezzo milione stagionale!

Federica Brignone ha assunto i connotati della Regina di Sestriere, vincendo due giganti nel giro di ventiquattro ore sulle nevi piemontesi. Dopo la magia confezionata ieri sulla pista intitolata a Giovanni Agnelli, la fuoriclasse valdostana siè replicata nel secondo atto di fronte al proprio pubblico e ha così conquistato il settimo successo stagionale in Coppa del Mondo: quarta affermazione tra le porte larghe, a cui se ne aggiungono due in discesa libera e una in superG.

La 34enne è stata encomiabile nella seconda manche, dopo aver chiuso la prima parte di gara in quarta posizione: ha saputo inserirsi davanti a Sofia Goggia (protagonista di una rimonta superlativa) e ha tramortito alla distanza la svizzera Lara Gut-Behrami (seconda a 77 centesimi) e la neozelandese Alice Robinson (terza a 0.79). La Campionessa del Mondo di specialità ha messo le mani sulla 34ma affermazione in carriera e sul 79mo podio, avvicinando il record di Alberto Tomba.

Il sigillo odierno ha un peso specifico enorme, perché Federica Brignone ha saputo battere la sua rivale diretta per la conquista della Sfera di Cristallo: ora la nostra portacolori ha 190 punti di vantaggio in classifica generale nei confronti di Gut-Behrami, la doppietta firmata in questi due giorni ha le sembianze del crocevia della stagione, anche se manca ancora un mese al termine dell’annata agonistica e l’elvetica sarà un osso duro fino alla fine.

Si tratta di un enorme risultato dal punto di vista sportivo e agonistico, ma quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria nel secondo gigante di Sestriere? Il montepremi è di 47.000 franchi svizzeri (circa 50.000 euro), lo stesso che aveva portato a casa ieri e in occasione delle precedenti affermazioni. In sostanza la doppietta piemontese le è valsa 94.000 franchi (circa 100.000 euro).

Federica Brignone guida anche il Prize Money Ranking, ovvero la classifica stagionale dei montepremi sportivi (solo per la Coppa del Mondo), con 476.100 franchi (circa 506.500 euro), davanti alle svizzere Camille Rast (237.000 franchi) e Lara Gut-Behrami (213.690 franchi).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO BRIGNONE VINCENDO A SESTRIERE?

47.000 franchi svizzeri (circa 50.000 euro).

E NEL PRIZE MONEY RANKING…

Primo posto con 476.100 franchi (circa 506.500 euro).