Quando inizia e quando finisce la squalifica di Sinner: i tornei che salta e quando torna

Jannik Sinner e la WADA, quindi, sono giunti a un accordo nella nota vicenda “Clostebol” che da quasi un anno vedeva protagonista il n.1 del mondo. La doppia positività ai test antidoping dello scorso torneo di Indian Wells aveva avuto diversi sviluppi.

In primo grado, il Tribunale Indipendente convocato dall’ITIA aveva scagionato da tutte le accuse Jannik, ritenendolo privo di colpa e negligenza. L’Agenzia mondiale dell’antidoping ha deciso di ricorrere in appello al TAS per la responsabilità oggettiva del giocatore sullo staff, proponendo una squalifica di uno-due anni.

Ne sono seguiti mesi di tensioni e dichiarazioni e oggi la notizia del patteggiamento e di una squalifica di tre mesi. “Secondo i termini dell’accordo, il sig. Sinner sconterà il suo periodo di ineleggibilità dal 9 febbraio 2025 fino alle 23:59 del 4 maggio 2025 (inclusi quattro giorni già scontati dall’atleta durante la sospensione provvisoria). In base all’Articolo 10.14.2 del Codice, il sig. Sinner potrà riprendere ufficialmente l’attività di allenamento dal 13 aprile 2025. Alla luce dell’accordo, WADA ha formalmente ritirato il proprio ricorso al CAS”, si legge nella nota della WADA.

La squalifica dell’altoatesino, quindi, è iniziata dal 9 febbraio e durerà fino al 4 maggio. Gli sono stati comminati 4 giorni che aveva già scontato durante la prima sospensione avvenuta nell’aprile scorso. Il n. 1 al mondo salterà, dunque, i Masters1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Jannik potrà tornare in campo per gli Internazionali d’Italia che inizieranno il 7 maggio.