Lucia Bronzetti in finale a Cluj-Napoca, Katerina Siniakova si ritira nel corso del primo set

Dura appena 17 minuti la seconda semifinale del WTA 250 di Cluj-Napoca. Lucia Bronzetti approda in finale nel torneo rumeno, ed è la seconda italiana a farlo tre anni dopo Jasmine Paolini. Sul 4-0 30-15 in favore dell’azzurra, la ceca Katerina Siniakova, già visibilmente non a posto a livello fisico, si ritira e lascia strada alla giocatrice di Rimini, alla sua quarta finale in carriera.

Il break di Bronzetti arriva subito, nel secondo gioco e a 15, sulla spinta di un inizio sostanzialmente impressionante. L’azzurra, come nei giorni precedenti, colpisce come e quando vuole di dritto, mostrando veramente un tennis capace di destare impressione. Siniakova, dal canto suo, può poco, e nel tempo inizia anche ad affrettare i punti. Il motivo lo si vede a occhio nudo: fasciatura alla gamba sinistra, con linguaggio del corpo ben poco convincente. Sul 4-0 30-15, la ceca decide di non voler rischiare oltre: è tutto finito dopo poco più di un quarto d’ora.

In questo modo, Bronzetti sfiderà la russa Anastasia Potapova, che ha superato la bielorussa Aliaksandra Sasnovich nell’altra semifinale con il punteggio di 6-3 7-5. Tra le due giocatrici si tratterà del quinto precedente, con i quattro passati tutti vinti da Potapova.

Si tratta di una situazione nella quale l’azzurra salirà almeno fino al 56° posto del ranking WTA, con la prospettiva di arrivare al 51° in caso di vittoria. Non lontano, in sostanza, dal best ranking di numero 46, ma l’impressione è che la scalata sia appena cominciata.