Quando torna Vinatzer ai Mondiali di sci? A 25 anni già 3 medaglie iridate

Alex Vinatzer ha incominciato i Mondiali 2025 di sci alpino nel miglior modo possibile, conquistando una spettacolare medaglia d’oro insieme ai propri compagni nel parallelo a squadre che ha aperto la rassegna iridata sulle nevi di Saalbach (Austria). L’altoatesino è stato grande protagonista nei quattro scontri diretti ed è risultato fondamentale nella finale contro la Svizzera, portando a casa il punto valso il trionfo per il quartetto tricolore.

L’azzurro si è così messo al collo la terza medaglia iridata della propria carriera dopo i due bronzi conquistati nel parallelo a squadre del 2019 e nello slalom del 2023. Si tratta di un palmares di grande rilievo per il 25enne, che in Coppa del Mondo è salito sul podio in tre occasioni, sempre in slalom (terzo a Zagabria e a Madonna di Campiglio nel 2020, secondo lo scorso 26 gennaio a Kitzbuehel). Ora proverà a rimpinguare il proprio bottino ai Mondiali, visto che settimana prossima disputerà tre gare.

Alex Vinatzer tornerà in scena a Saalbach nella giornata di mercoledì 12 febbraio, quando è in programma la nuova combinata a coppie: alle ore 10.00 un altro azzurro disputerà una discesa libera, poi Vinatzer si cimenterà in un’unica manche in slalom alle ore 13.15 e la somma dei tempi determinerà la classifica.

Il compagno dell’altoatesino deve ancora essere selezionato, ma verosimilmente sarà uno tra Dominik Paris e Mattia Casse, per formare una coppia di spessore in grado di puntare a un risultato di rilievo. Venerdì 14 febbraio si sarà poi spazio per il gigante, mentre domenica 16 febbraio cercherà di confermarsi sul podio in slalom.

CALENDARIO ALEX VINATZER AI MONDIALI DI SCI ALPINO

Mercoledì 12 febbraio

0re 13.15 Combinata a coppie, slalom

Venerdì 14 febbraio

Ore 09.45 Gigante, prima manche

Ore 13.15 Gigante, seconda manche

Domenica 16 febbraio

Ore 09.45 Slalom, prima manche

Ore 13.15 Slalom, seconda manche