Alex Vinatzer in estasi ai Mondiali: “Oro bellissimo per tutta la Nazione: dà la carica. Ci siamo aiutati”

Alex Vinatzer ha conquistato la medaglia d’oro nel parallelo a squadre dei Mondiali 2025 di sci alpino insieme ai propri compagni di squadra (Filippo Della Vite, Lara Della Mea e Giorgia Collomb). L’altoatesino è stato grande protagonista sul pendio di Saalbach (Austria), dove l’Italia ha aperto la rassegna iridata con un inatteso trionfo: gli azzurri non erano tra i grandi favoriti della vigilia, ma hanno inscenato una prestazione superlativa e si sono meritati il gradino più alto del podio.

Il nostro portacolori ha travolto lo svizzero Thomas Tumler nell’atto conclusivo: era obbligato a battere l’elvetico per trascinare il Bel Paese in trionfo e ha dominato in lungo e in largo nella sfida che ha chiuso la finale aperta dalla stoccata di Collomb contro Wendy Holdener. In semifinale aveva invece perso per un solo centesimo contro Kristoffer Jakobsen, mentre in precedenza aveva regolato per tre centesimi il francese Thibaut Favrot e aveva liquidato l’ucraino Maksym Mariichyn.

Alex Vinatzer ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Nessuno ha fatto quattro manche perfette, ci siamo aiutati come squadra. Oro, chi l’avrebbe mai detto! Eravamo una delle squadre più giovani, avevamo esperienza: qui è un attimo sbagliare, ma siamo qui e abbiamo vinto. Una medaglia d’oro così alla prima gara è bellissimo per tutta la Nazione e per tutta la squadra, speriamo che dia la carica“.

L’azzurro, che sarà protagonista settimana prossima tra la combinata a coppie, gigante e slalom, ha poi proseguito nel proprio racconto, sfoggiando un sorriso raggiante: “Abbiamo dovuto combattere contro Francia e Svezia, man mano prendi confidenza con gli attrezzi, avevamo ritmo e in ogni manche ognuno doveva fare il meglio“. Quella odierna è la terza medaglia in carriera ai Mondiali dopo il bronzo nel parallelo del 2019 e il bronzo nello slalom di due anni fa.