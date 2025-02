Quando parte Sofia Goggia nel gigante dei Mondiali: n. di pettorale, orario preciso, tv

Sofia Goggia non è riuscita a ottenere i risultati sperati tra superG e discesa libera dei Mondiali 2025 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca ha faticato a esprimersi al meglio nella velocità, ma avrà un’ultima occasione per cercare il colpaccio nella rassegna iridata che si sta disputando sulle nevi di Saalbach (Austria). La nostra portacolori sarà infatti impegnata nel gigante in programma giovedì 13 febbraio, prima manche alle ore 09.45.

Sofia Goggia scenderà con il pettorale numero 8 e dunque partirà alle ore 11.56 e 40 secondi, salvo ritardi per incidenti, infortuni, avversità meteo o altri inconvenienti. La nostra portacolori ha avuto in sorte un buon numero di partenza e dovrà cercare di sfruttarlo al meglio, per qualificarsi con un buon tempo alla seconda manche in programma alle ore 13.15 e provare a battagliare per un risultato di rilievo tra le porte larghe.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e la startlist del gigante femminile dei Mondiali 2025 di sci alpino, con il quadro dettagliato del pettorale di Sofia Goggia e del suo orario di partenza. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA NEL GIGANTE DEI MONDIALI

Sofia Goggia ha avuto in sorte il pettorale numero 8 e partirà alle ore 11.56 e 40 secondi. Le atlete con pettorale tra 1 e 16 scattano a intervalli di 1’40”, salvo interruzioni dovute a causa di varia natura.

CALENDARIO GIGANTE FEMMINILE AI MONDIALI

Giovedì 13 febbraio

Ore 09.45 Gigante femminile a Saalbach, prima manche – Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

Ore 13.15 Gigante femminile a Saalbach, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2, Eurosport 1

PROGRAMMA GIGANTE FEMMINILE AI MONDIALI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati. La seconda manche inizierà alle ore 13.15 su RaiSportHD e poi alle ore 13.30 passerà su Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST GIGANTE FEMMINILE AI MONDIALI

1 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

2 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

3 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

5 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

6 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

7 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

8 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

9 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

10 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

11 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

12 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

13 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

14 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

15 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

16 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

17 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

19 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

20 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

22 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

23 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

24 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

25 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

27 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

28 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

29 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

30 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

31 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic

32 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

33 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE

34 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

35 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

36 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

37 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

38 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA Rossignol

39 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Head

40 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

41 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE Rossignol

42 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

43 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

44 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

45 225798 GORRINGE Giselle 2003 GBR

46 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

47 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle

48 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL

49 365034 TEN RAA Gwyneth 2005 LUX Atomic

50 405188 DERKS Kiara 2001 NED Kaestle

51 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR Kaestle

52 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX Rossignol

53 225870 BUTLER Molly 2006 GBR Dynastar

54 225737 JACKSON Lois 2001 GBR

55 45497 HEAYDON Phoebe 2005 AUS

56 405175 BLOK Noa 2000 NED

57 385119 LJUTIC Dora 2005 CRO

58 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

59 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora 1998 ISL

60 175071 VORRE Clara-Marie Holmer 2003 DEN

61 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head

62 405220 RABOU Noa 2004 NED

63 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI

64 960752 SALEHHUDDIN Aruwin 2004 MAS

65 365030 TEN RAA Joyce 2003 LUX

66 695134 MAKOVETSKA Yuliia 2001 UKR

67 225709 BRUCE Abi 2000 GBR

68 245082 MAJTENYI Hanna 2001 HUN

69 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO

70 525130 YILDIRIM Ceren Reyhan 2004 TUR

71 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS

72 235347 TSIOVOLOU Maria-Eleni 2001 GRE

73 465118 CONSTANTIN Maria Ioana 2001 ROU

74 245090 POLANYI Lili 2004 HUN

75 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD Kaestle

76 595022 HABEN RIBEIRO Ariana 2005 POR

77 175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN

78 245094 KORTVELYESSY Dora 2006 HUN

79 715183 ALIC Esma 2002 BIH

80 715192 LIKIC Ina 2006 BIH

81 947032 DEVA Lirika 2006 KOS

82 715185 DRAGOLJEVIC Nikolina 2003 BIH

83 465155 CORLATEANU Ioana 2006 ROU

84 135017 LEE Wen-Yi 2002 TPE

85 345203 SAKKAL Kiana 2006 LBN

86 165063 LOIZIDOU Andrea 2006 CYP

87 235367 KALTSOGIANNI Maria Nikoleta 2003 GRE

88 465161 BALOGH LORINC Bernadett 2007 ROU

89 345201 CHAD Manon 2005 LBN

90 215030 REJEPOVA Sabina 2007 UZB

91 775014 IVANOVA Albina 2006 KGZ

92 265033 SAVEHSHEMSHAKI Sadaf 1995 IRI

93 215027 KOVALEVA Valeriya 2003 UZB

94 235376 DIMITROF Evridiki 2004 GRE

95 235413 GOUNARIS Melina 2006 GRE

96 959009 KING Eloise Yung Shih 2005 HKG

97 775004 PALIUTKINA Olga 1993 KGZ

98 345209 STEPHAN Sarah 2007 LBN

99 265052 ALIZADEH SAVEH Zahra 1998 IRI

100 265083 KIASHEMSHAKI Atena 2005 IRI

101 345196 RAHME Christa 2005 LBN

102 265050 YARKHAH Mahsa 1998 IRI

103 947029 PUPOVCI Arba 2004 KOS

104 625023 THAKUR Aanchal 1996 IND

105 625031 THAKUR Tanuja 1998 IND

106 926000 MARTI Celine 1979 HAI

107 895005 TIMALSINA Debora 2003 NEP

108 215007 GRIGOREVA Kseniya 1987 UZB

109 625027 SANDHYA Sandhya 1998 IND