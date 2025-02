Sofia Goggia mai così male in discesa dal 2017! La peggior prestazione proprio ai Mondiali

La magia non è scattata. Sofia Goggia ha concluso in sedicesima posizione la discesa femminile dei Mondiali 2025 di sci alpino. La campionesse bergamasca non ha trovato il feeling ideale con la neve di Saalbach (Austria) e su un tracciato molto adatto alle cosiddette “scivolatrici”, cioè alle atlete dotate di grande scorrevolezza, il riscontro è stato lontano dall’eccellenza.

E così, la “Ulli Maier” non ha sorriso e la tradizione in discesa nella rassegna iridata per Sofia continua a essere avara di soddisfazioni, dal momento che nel proprio percorso agonistico mai c’è stato un podio. Un’anomalia se si pensa quanto fatto dalla fuoriclasse nostrana in questa specialità:

19 vittorie e 37 podi in Coppa del Mondo;

oro alle Olimpiadi di PyeongChang nel 2018 e argento a Cinque Cerchi a Pechino nel 2022.

Una particolarità che Sofia può condividere con un’altra grande campionessa del nostro sci, ovvero Isolde Kostner, ricordando l’assenza di top-3 nelle gare iridate in discesa. Vero è che il piazzamento odierno è il peggiore per Goggia nella specialità dal 2017.

Se si fa una ricerca dei piazzamenti nel massimo circuito internazionale, non considerando le volte in cui non ha terminato le gare, bisogna tornare indietro al 18° posto ad Altenmarkt del 15 gennaio 2017, una vita fa dal punto di vista squisitamente agonistico. Restringendo il campo dei piazzamenti nei Mondiali, i riscontri sono stati i seguenti in passato:

Uscita di scena nel 2023 a Meribel (Francia) per un’inforcata di una porta;

15ª ad Are (Svezia) nel 2019;

quarta a St. Moritz (Svizzera) nel 2017;

22ª a Schladming (Austria) nel 2013.

Risultati che quindi invitano a una riflessione. L’azzurra, probabilmente, non si è presentata con quel livello di fiducia necessario per esprimersi al 100%, nonostante l’affermazione a Cortina d’Ampezzo in stagione potesse alimentare le ambizioni.