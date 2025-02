Juan Carlos Ferrero: “Sinner è completo e maturo, per Alcaraz sarà un avversario molto duro”

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Il n.1 e 3 del mondo sono sempre sulla bocca di tutti e la loro rivalità non esplosa davvero nel massimo circuito internazionale tiene banco. Se è vero che lo spagnolo, ora come ora, vanta un numero di successi Slam e nei Masters1000 superiore all’azzurro, nell’ultimo anno c’è stato un chiaro cambio di passo da parte del pusterese che l’ha proiettato al vertice della classifica mondiale, vincendo molto di più in termini numerici e anche di importanza rispetto all’iberico.

Tuttavia, la recente affermazione a Rotterdam, ha dato un’ulteriore dimostrazione della completezza tennistica del funambolo di Murcia, a segno l’anno passato in maniera consecutiva nel Roland Garros e a Wimbledon. Quello che manca è proprio un incrocio in una finale importante. A Doha, in un ATP500 di grande prestigio, i due potranno scontrarsi solo nell’atto conclusivo e sarà interessante capire se ciò si verificherà.

Interpellato da Radio Marca, il coach dello spagnolo, Juan Carlos Ferrero, ha detto la sua sulla rivalità citata: “Carlos ha un grande talento, ma ha ancora molte cose da migliorare. La sfida con Sinner gli chiederà tanto, sarà uno stimolo a non rilassarsi. Deve migliorare la mentalità e la costanza nelle partite“, ha sottolineato il coach iberico.

“Ma questo è il bello: abbiamo una motivazione e degli obiettivi molto chiari di cui è consapevole. Sinner è un giocatore molto completo, ha capito cosa doveva migliorare negli ultimi anni ed è riuscito a farlo, è maturato molto. Sarà un avversario molto duro, spingerà Carlos a non adagiarsi“, ha concluso.