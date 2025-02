Prosegue la crisi di Mikaela Shiffrin: non qualificata per la seconda manche nel gigante di Sestriere

Mikaela Shiffrin non si è qualificata alla seconda manche del gigante di Sestriere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che va in scena sulle nevi piemontesi. La fuoriclasse statunitense è sembrata l’ombra di se stessa sulla pista intitolata a Giovanni Agnelli, rimanendo fuori dalle migliori 30 e non guadagnando così la possibilità di presentarsi al cancelletto di partenza per la seconda metà della gara, in programma alle ore 14.00.

L’americana, scesa con il pettorale numero 15, ha chiuso la propria fatica in 33ma posizione con un ritardo di due secondi e mezzo dalla neozelandese Alice Robinson, che conduce con un margine di sei centesimi sulla svizzera Lara Gut-Behrami, sette centesimi sulla canadese Britt Richardson e dodici centesimi sulla nostra Federica Brignone. Si tratta di un ritardo davvero abissale per un’atleta capace di vincere ben 99 gare nel massimo circuito internazionale itinerante, ma attualmente ben lontana dai fasti dei giorni migliori. L’ultima a superare il taglio è stata l’austriaca Katharina Liensberger, trentesima a 2.28 dalla leader.

Mikaela Shiffrin non è ancora riuscita a recuperare al meglio dall’infortunio subito il 30 novembre nella seconda manche del gigante di Killington e che l’ha tenuta lontana dalle gare per due mesi. La 29enne era tornata in scena il 30 gennaio in occasione dello slalom di Courchevel (decimo posto), poi ai Mondiali di Saalbach aveva conquistato la medaglia d’oro nella neonata combinata a squadre (si era cimentata tra i pali stretti) ed era stata quinta in slalom, rinunciando alla prova tra le porte larghe. Ieri non era andata molto meglio nel primo gigante di Sestriere: si era sì qualificata alla seconda manche, ma non andando oltre un mesto 25mo posto.

Al momento una delle più grandi sciatrici della storia non è in grado di lottare per le posizioni che contano e servirà probabilmente del tempo per recuperare al meglio. Bisogna risalire al 26 novembre 2022, in occasione del gigante di Killington, quando fu tredicesima, per trovare un piazzamento peggiore in questa specialità prima della debacle in Piemonte. Prima dell’inciampo casalingo di più di due anni fa, fu 17ma nel gigante di Courchevel del 17 dicembre 2019.

L’ultima volta che non si qualificò alla seconda manche tra le porte larghe? Sono passati sette anni: 23 gennaio 2018, quando a Kronplatz non portò a termine la prima manche. Parliamo esclusivamente di Coppa del Mondo, ma bisogna ricordare che il 7 febbraio 2022 non portò a termine la prima manche del gigante delle Olimpiadi Invernali a Pechino. Domani è in programma lo slalom che chiuderà il fine settimana italiano, mentre il prossimo weekend proporrà due discese libere e un super a Kvitfjell, a cui l’americana non dovrebbe partecipare.