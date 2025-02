Pattinaggio di figura: sorpresa ai Four Continents 2025. Gilles-Poirier superano Chock-Bates nella rhythm dance

Si aprono con una grande sorpresa i Four Continents 2025, competizione internazionale di pattinaggio di figura in scena questo fine settimana in Corea del Sud, precisamente nella Capitale Seoul. Nella danza sul ghiaccio infatti i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier si sono imposti nel segmento breve, arginando di poco più di un punto i Campioni del Mondo Madison Chock-Evan Bates.

Prova sontuosa quella del team che ha ottenuto lo scorso anno l’argento iridato, capace di avere la meglio sia sul fronte tecnico che nelle componenti del programma, raccogliendo un grado di esecuzione elevato nei cinque elementi presenti nel layout, tanto da guadagnare 87.22 (49.41, 37.81) contro gli 86.21 (48.51, 37.70) degli statunitensi, i quali hanno perso maggiormente terreno nella serie di passi sulla midline, valutata di livello 2-2 invece che 2-3, così come successo ai rivali. Sopra quota 80 poi Marjorie Lajoie-Zachary Lagha, attualmente sul gradino più basso del podio con 82.66 (47.19, 35.67).

In campo individuale maschile ottima performance per il kazako Mikhail Shaidorov, unico del lotto a spingersi al di là della soglia dei 90 punti snocciolando la combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop, il triplo axel ed il quadruplo toeloop, regolando senza patemi l’americano Jimmy Ma, al posto d’onore con 82.52 (44.46, 38.06) davanti al nipponico Kazuki Tomono, terzo con 79.84 (39.04, 40.80) e rimasto attardato a causa del salchow, eseguito solo doppio e dunque andato a zero.

Molto bene poi i giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, al momento leader nelle coppie d’artistico grazie ad uno short pulito, viziato leggermente da una piccola sbavatura nel triplo toeloop in parallelo e valutato 74.43 (39.73, 35.00), quattro punti in più di Ellie Kam-Danny O’Shea, i quali non senza stupore hanno raggiunto 70.32 (37.88, 32.44) superando non solo i canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, terzi con 69.79 (38.35, 31.44) ma soprattutto i Campioni Mondiali Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, quarti con 69.66 (36.50, 33.16), complici due défaillance nel triplo toeloop side by side e ne il triplo rittberger lanciato.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE