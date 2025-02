Paris-Vinatzer: perché entrambi ci tengono alla combinata. E in vista delle Olimpiadi…

Dominik Paris e Alex Vinatzer tornano in gara ai Mondiali 2025 di sci alpino e lo faranno in coppia, desiderosi di ottenere un risultato di spessore nella neonata combinata a squadre. Il 35enne aprirà le danze in discesa alle ore 10.00 di mercoledì 12 febbraio e poi passerà il testimone al 25enne, pronto a dire la sua nello slalom previsto alle ore 13.15. Paris ha accarezzato il podio nella discesa libera di domenica, mentre Vinatzer ha conquistato la medaglia d’oro nel parallelo a squadre di martedì scorso.

Entrambi sono molto carichi e in buona forma fisica, hanno le proprie motivazioni per dare il massimo in questa nuova gara che tra l’altro sarà presente anche alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (a Saalbach è importante testare la situazione, per capire poi se si può ambire a qualcosa di importante anche ai Giochi casalinghi).

Vinatzer spera di conquistare la quarta medaglia iridata della carriera (vanta anche il bronzo nel team event del 2019 e il bronzo in slalom nel 2023): aggancerebbe Alberto Tomba e Zeno Colò al secondo posto dei più medagliati di sempre. Paris annovera l’oro in superG ad Are nel 2019 e l’argento in discesa a Schladming nel 2013, ritornare sul podio sarebbe il giusto premio per una stella del movimento tricolore.

Il 25enne ha dimostrato di tenere particolarmente a gare particolari come i team event, il 35enne vuole ancora ruggire in un contesto di questa caratura. Un risultato di rilievo rappresenterebbe un trampolino di lancio importante in vista dei Giochi, dove entrambi potrebbero avere una chance in più di medaglia oltre alle gare nelle proprie specialità. Paris chiuderà la propria avventura a Saalbach nella giornata di domani, mentre Vinatzer sarà poi atteso dal gigante di venerdì e dallo slalom di domenica.