Pagelle combinata femminile Mondiali 2025: Shiffrin subito d’oro, super Holdener, discrete Delago e Rossetti

PAGELLE COMBINATA FEMMINILE MONDIALI 2025

Johnson/Shiffrin 10: torna Mikaela Shiffrin ed è subito oro per “Her Majesty” con una manche di slalom non eccelsa, ma che basta per prendersi la vittoria dopo il quarto posto di Breezy Johnson in discesa. Era probabilmente la coppia da battere insieme a quella svizzera composta da Holdener/Gut-Behrami e non delude le aspettative.

Gut-Behrami/Holdener 8: una media tra lo slalom da 10 di Holdener e la discesa da 6 stiracchiato di Gut-Behrami. La 31enne di Unteriberg fa un grande numero in slalom recuperando addirittura 10 posizioni dopo la dodicesima piazza della discesa e portando così la Svizzera sul podio con una grandissima rimonta.

Venier/Truppe 8: non era sicuramente scontato che tra le coppie austriache questa fosse la migliore, figuriamoci addirittura arrivare a medaglia. Due atlete che hanno fatto prestazioni solide, settimo posto per Venier in discesa e sesto per Truppe in slalom che valgono un bronzo prezioso.

Macuga/Moltzan 7.5: se Macuga fa una discesa da 10 con un numero straordinario, ecco che Moltzan rovina un po’ tutto in slalom, con il quindicesimo tempo di manche che relega le due americane fuori dal podio.

Delago/Rossetti 7: non si poteva chiedere di più alle due azzurre. Nicol Delago fa il decimo tempo in discesa, confermando il suo buon feeling con questa pista, poi Rossetti fa il nono tempo in slalom. Tutto sommato una top10 da salutare con positività.

Curtoni/Peterlini 6: un 5 per Elena Curtoni che non è mai entrata in gara in discesa così come era avvenuto nelle gare vere e proprie e un 7 per Martina Peterlini che ha disputato un buono slalom nel quale ha staccato l’ottavo tempo. In totale fa una quattordicesima posizione abbastanza anonima.

Pirovano/Collomb 5.5: Lolli Pirovano ancora non era riuscita a fare una buona discesa arrivando quattordicesima, poi Giorgia Collomb vanifica tutto uscendo in slalom, quando forse si poteva ambire a un piazzamento a ridosso delle dieci.