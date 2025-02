Basket, Gianmarco Pozzecco: “Perdere non fa mai piacere, ma ricevute tante buone notizie da un gruppo giovane”

Ultima partita delle qualificazioni europee e anche ultimi commenti in questa fase di Gianmarco Pozzecco, prima che prenda definitivamente piede il cammino verso la rassegna continentale, che si snoderà tra Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia.

Italia sconfitta contro l’Ungheria e queste sono le parole del coach azzurro alla FIP: “Sono tanti i motivi per essere orgogliosi e per parlare bene di questa Nazionale. Abbiamo chiuso in anticipo il discorso qualificazione e giovedì scorso vincendo a Istanbul ci siamo assicurati il primo posto nel girone“.

L’analisi vera e propria del match arriva poi, ma mixata al senso d’orgoglio: “Perdere non fa mai piacere, soprattutto di fronte a un pubblico così caldo e affettuoso: mi dispiace soprattutto per i ragazzi, erano molto dispiaciuti alla fine della partita, ma sono molto orgoglioso di loro e di quanto hanno fatto in queste Qualificazioni e in questa finestra. Ho ricevuto tante buone notizie da un gruppo così giovane, ci sono i presupposti per fare bene all’Europeo“.

All’atto pratico, la partita di oggi non aveva particolari motivi per essere ricordata, al di là dell’ottima risposta di Reggio Calabria, con un PalaCalafiore pieno come non lo si vedeva da parecchio tempo a questa parte.